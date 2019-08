Julia Roberts no le teme a la edad

A una edad en que muchas actrices comienzan a quejarse de que los papeles no les llegan con tanta fluidez, Julia Roberts está encantada de tener ya 40 años y seguir en la cima de su profesión, pese a que en los últimos tiempos se ha dedicado primordialmente a la crianza de sus tres hijos.



Durante la promoción de su más reciente estreno, “Charlie Wilson’s War”, junto a Tom Hanks, “la novia de América” declaró a la BBC en Londres que “no me gustaría tener 20 años y estar en la industria del cine hoy en día. No me parece divertido”.



La ganadora del Oscar por “Erin Brockovich” afirmó que el panorama cinematográfico le parece “espantoso, terrorífico, enloquecido, caótico” y consideró que “todo se centra en cosas superficiales”.



La estrella, que acaba de cumplir 40 años, afirmó, además, que no le asusta en absoluto hacerse mayor.



En otra parte de la entrevista, Roberts se refirió a una escena de la nueva película en la que, estando embarazada de su tercer hijo, tuvo que aparecer vistiendo tan sólo un bikini.



“¿Sabes esos días en los que realmente se te ve muy embarazada y otros, en cambio, en los que no? Ése fue uno de esos días divinos en los que se me veía menos embarazada”, recordó.



“Charlie Wilson’s War” supone el regreso de “la novia de América” al cine, tres años después de “Ocean´s Twelve” (2004), y en ella la Roberts comparte protagonismo con otro grande de la industria: Tom Hanks.



“La guerra de Charlie Wilson”, dirigida por Mike Nichols, es una de las primeras aproximaciones de Hollywood a sus frentes abiertos en el exterior, ya que cuenta los esfuerzos de un congresista texano, Charlie Wilson, para financiar en los años 80 a los talibanes que luchaban en Afganistán en contra del Ejército soviético, es decir, el escenario en el que se gestó la figura de Bin Laden.



Julia Roberts interpreta a Joanne Herring, la amiga, defensora y ocasional amante de Charlie, una de las mujeres más ricas de Texas y virulenta anticomunista. Convencida de que la respuesta estadounidense ante la invasión de Afganistán ha sido casi nula, convence a Charlie de que debe hacer algo por los muyahidines (luchadores por la libertad).



Hasta ahora, la Roberts había sido más noticia por su vida privada, en especial desde que el 18 de junio de 2006 dio a luz a su tercer hijo, un niño al que dio el nombre de Henry Daniel.



La actriz y su marido, Danny Moder, de 38, ya tenían dos gemelos, Hazel Patricia y Phinnaeus Walter, que nacieron en noviembre de 2004.



En otoño de 2006, completamente encauzada la crianza de sus dos gemelos, Julia Roberts rodó en el otoño de 2006 la película sobre la génesis y auge de los talibanes de Afganistán que tanto sufrimiento han provocado después.



También el pasado año Julia Roberts cumplió su sueño de debutar en Broadway, con la obra “Three Days of Rain”, que levantó gran expectación entre el público, aunque los resultados artísticos no fueron más allá, y la estrella se quedó sin su anhelada candidatura a los premios Tony, considerados los Oscar del teatro en EU.



Nacida el 28 de noviembre de 1967 en la localidad estadounidense de Smyrna (Georgia), su vida se dirigió hacia la interpretación desde los 17 años, cuando comenzó a estudiar interpretación en Nueva York, aunque tuvo que trabajar como camarera en una pizzería y después en una boutique hasta que su hermano Eric, por entonces un prestigioso actor, le consiguió un papel en “Blood red”, película en la que él actuaba, para hacer de su hermana. A raíz de este debut actuó en 1988 en “Baja Oklahoma”, dirigida por Bobby Roth, “Satisfaction” y “Fiori d’acciaio”.



Su primer éxito le vino con “Mystic Pizza”, dirigida por Donald Petrie, gracias a la cual los productores se fijaron en ella. Después, en 1989, vendría “Magnolias de acero”, película que le supone su primera candidatura al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 1989 y la obtención del Globo de Oro a la Mejor Actriz Cómica Secundaria que le otorgó la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood.



Con “Pretty Woman” se hizo novia de América

Antes de que se hubiera estrenado ese filme, se interesó por un guión llamado “Tres mil”, que versaba sobre el dinero que cobraba una prostituta por una semana de trabajo, pero al fallar las previsiones del presupuesto originario los productores lo llevaron a la Disney; la película se hizo más suave y comercial, se tituló “Pretty woman” (1990), dirigida por Garry Marshall.



Y ahí, junto a Richard Gere, comenzó su leyenda como “novia de América”, y además le reportó en 1991 su primera candidatura al Oscar a la Mejor Actriz Secundaria, que finalmente le arrebataría la desconocida intérprete de “Misery” Annie Wilkes.



Después llegaría una interminable lista de éxitos de taquilla --como “El informe Pelícano” y “Steel Magnolias”, que le propició su segunda candidatura al premio de la Academia-- que culminaría en su ansiado Oscar con “Erin Brockovich” (2000), de Steven Soderbergh, quien la dirigió en el retrato de la historia real de la impetuosa mujer que logra poner en jaque a una poderosa compañía que contaminó las aguas de una zona rural de Estados Unidos.



Después se unió a la exitosa tropa de ladrones de guante blanco de “Ocean´s Eleven” (2001), junto a George Clooney y Brad Pitt, con la que Soderbergh hace caja para sus proyectos más personales.



En “The Mexican” (2001), junto a Brad Pitt, conoció a su esposo, el cámara Danny Moder, con quien ha tenido tres hijos y ha rodado varias películas, la última de ellas el drama “Fireflies in the Garden”, que se estrenará en 2008.



Con motivo de su 40 cumpleaños, la Filmoteca de Los Ángeles le dio uno de sus regalos más deseados: el premio a toda su carrera: uniendo su nombre al de mitos como Steven Spielberg, Martin Scorsese, Tom Cruise y Nicole Kidman.