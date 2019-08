César Torres inicia nuevo camino musical

Con una selección de baladas rock, el cantante César Torres y el pianista Ronald Hernández abrieron el sábado, en Ruta Maya, un nuevo concepto musical que por algunos años se había “ausentado” de ese centro capitalino.



A las 10 y 50 minutos de la noche, César abrió el concierto con el tema “Three Times a Lady”, de Lionel Richie.



Además de toda la orquestación que utilizó, participó formalmente del nuevo proyecto.



Reconoció los años que pasó en el Dúo Ramcés, con Ramón Lozano, y de paso invitó a los asistentes a presenciar un concierto que próximamente Ramón llevará a cabo en el mismo sitio donde se presentó César.



“El Dúo Ramcés llegó a su esplendor y difícilmente podíamos conseguir algo más, pero creo que aquí está la muestra de que sí había algo más.



Lo que hizo Ramcés ya se hizo, está en la memoria de quienes nos conocieron”, dijo el cantante, quien es del criterio de que “todo en la vida tiene su lugar y su tiempo, y me siento orgulloso de que haya tanto talento en los músicos de este país”.



Los aplausos no se hicieron esperar, y César y Ronald continuaron con los temas “Yesterday”, “Michelle”, y una balada de Los Beatles que tiene reminiscencias francesas: “Feelings”.



Con el tema “Imagine”, de John Lennon, Torres afirmó que debido a que el artista donó a las Naciones Unidas los derechos de la canción, ahora ésta es patrimonio de los casi seis mil millones de habitantes que tiene el planeta.



Con el tema “Daniel”, de Elton John, el cantante aclaró que la interpretación del mismo no tenía ninguna connotación política relacionada con la realidad actual del país.



Fueron 24 temas que César y Ronald interpretaron en tres set, los cuales provocaron en los presentes un “feedback” mental por las doradas décadas de los 60 y 70.



Además, Torres anunció para su próxima presentación temas de Chicago y Crosby, Still & Nash, quizás con el tema “Long Time Gone”.



En declaraciones a Variedades, Torres anunció que en su próxima presentación en Ruta Maya aparecerá acompañado de la cantante Marbely

Blandón, quien le reforzará en los temas musicales que requieren de coros.



Donald Méndez, Presidente de la Junta Directiva de Ruta Maya, dijo que por lo menos una vez al mes se hará una presentación del nuevo dúo que se dio a conocer masivamente el año pasado, durante la presentación en el Estadio Nacional de la banda mexicana Maná.



María de los Ángeles Mendoza, Directora de la Defensoría Pública, quien asistió al concierto, al hablar con VARIEDADES lamentó que haya terminado la fusión que tuvo César Torres con Ramón Lozano, pero valoró que es muy alta la calidad musical del nuevo formato que tiene ahora el cantante junto al pianista Hernández.