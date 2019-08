Nicolas Cage domina taquilla en Norteamérica

Nicolas Cage, encabezó nuevamente la taquilla norteamericana durante el fin de semana, según estimaciones publicadas ayer por la empresa especializada Exhibitor Relations.



La nueva aventura del arqueólogo Benjamin Franklin Gates, después de “National Treasure” (2004), esta vez para aclarar un misterio sobre el asesinato del presidente Abraham Lincoln, recaudó 20 millones de dólares entre el viernes y el domingo en Estados Unidos y Canadá.



El filme ya cosechó un total de 171 millones en tres semanas de exhibición.



Las tres películas que le siguen llegaron casi empatadas.



“I Am Legend”, el filme de ciencia ficción en el que Will Smith personifica a un científico que podría ser el último hombre sobre la Tierra e intenta acabar con un virus que devasta el planeta, se ubicó en segundo lugar con 16.3 millones de dólares.



“Tercera quedó Juno”, una comedia sobre una adolescente embarazada que busca padres adoptivos para su bebé, quedó con 16.2 millones, mientras “Alvin and the Chipmunks”, una cinta de animación sobre tres ardillas, amasó 16 millones de dólares. El thriller “One missed call” debutó en quinta posición, con 13 millones de dólares, seguido de “Charlie Wilson’s War”, con Tom Hanks y Julia Roberts (8.1 millones) y de la comedia romántica con Hilary Swank, “P.S. I love you” (8 millones).



En octavo lugar se ubicó “The Water Horse: Legend of the Deep”, con 6.3 millones de dólares, mientras que con 5.4 millones volvió a quedar novena “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street”, que marca el regreso de Johnny Depp a la pantalla de la mano de Tim Burton.



La lista de las diez primeras películas más vistas se cierra con “Atonement”, que recaudó 5.1 millones.