Renault Laguna 2.0t

Efe/Reportajes



La conquista de los puestos de liderazgo en el segmento de las berlinas medias altas se ha convertido en una toma de cuota tan milimétrica que sólo una mínima diferencia entre modelos puede hacer variar la situación a favor o en contra.



En este tipo de berlinas han sentado cátedra modelos como el Renault Laguna que en las dos generaciones anteriores ocupó un puesto de referencia, pero se han añadido otras creaciones de fabricantes con un enriquecimiento en equipo que hace que los saltos cualitativos sean enormes de una generación a otra.



A Renault no se le ha escapado la necesidad del reto y ha hecho de la tercera generación del Laguna un testigo de sus futuros parámetros de calidad que se perciben a primera vista, pero también ha introducido ofertas mecánicas muy interesantes como el motor gasolina de 2.0 litros y 170 CV que se coloca con muchos atractivos tanto en la gama como frente a la competencia.



Eso sí, también con un ligero toque de exclusividad, porque cilindradas con semejante potencia no se dan en ninguno de los rivales. Los 2.0 litros se sitúan en el entorno de los 140 y 150 CV, y para ubicarse en los 170-190 las capacidades asumidas están entre los 2.2 y 2.4 litros.



Este motor expone en todo momento su mejor valía con un refinamiento más propio de un seis cilindros. Muy silencioso aún en frío es un perfecto complemento para los estándares de lujo y confort que se buscan en la tercera generación del Laguna.



En pleno funcionamiento su mejor operatividad se descubre cuando ronda por encima de las 3,500 vueltas, pero ya desde las 2,000 deja entrever una respuesta y recuperación muy bien acompasadas a los accionamientos del acelerador. Incluso por debajo de ese umbral se deja llevar sin ahogos ni tirones.



La prestancia de la mecánica se ha cuidado mucho en el complemento de la caja de cambios automática/secuencial de seis relaciones. En ambos usos se revela como un salto cualitativo importante de la firma, ya que han desaparecido por completo los molestos tirones en los cambios y, por si fuera poco, éstos se llevan a efecto con una precisión y rapidez que antes, con otras trasmisiones de la firma del rombo, dejaban bastante que desear.



A todo el escenario de marcha se une también un logro en el ahorro de consumo. Es un gasolina con sobrealimentación, lo que ya es un agravante en este campo, pero a la hora de hacer números no resulta especialmente oneroso y en carretera, sin forzar demasiado, no se va más allá de los siete litros. Otro cantar es la conducción urbana, donde las medias de gasto se sitúan por encima de los quince litros. Con todo, el promedio de prueba no ha superado en mucho los diez litros.



Por el contrario, en el plano de las emisiones de dióxido de carbono le tocará bailar con la más fea, pues los 210 grs/km que homologa el fabricante le llevan al tipo impositivo más alto del nuevo Impuesto de Matriculación.



El salto cualitativo de la tercera generación del Laguna es más visible interior que exteriormente. Respecto a este último apartado, no opta por grandes sobredimensiones en comparación con su antecesor, más bien al contrario, crece poco (8 cms), quizás lo suficiente para mejorar algo la habitabilidad, sobre todo en la distancia entre filas de asientos, aunque todavía insuficiente para situarse en este campo mejor que algunos nuevos en las marcas rivales.



Otra ganancia insuficiente es el maletero que, ahora, con 20 litros más de capacidad, queda todavía por debajo de sus competidores más directos.



El trazado de la carrocería es un poco vuelta atrás. Ahora se ha adoptado un diseño más clásico que el que representó la segunda generación respecto a la primera. Pero sí, no se puede negar, hay un atractivo en la pronunciada caída del capó, la leve subida de la línea de cintura, una amplia superficie acristalada, originales cuadros ópticos y una trasera más bien alta. En definitiva, bastante resultón y seguro que tendrá adeptos.



Por adentro, sí, hay una mejora muy bien definida, tanto en elementos como en terminaciones, aunque alguna calidad pueda minusvalorarse por el efecto plástico. El salpicadero adopta formas muy atractivas y los elementos de mando y control, a su accesibilidad visual, unen un fácil y pronto manejo que evita las siempre peligrosas distracciones.



La posición de conducción es magnífica, con unos asientos de lo mejor en la parte del respaldo y algo más limitados en cuanto a la cortedad de la banqueta.



Donde sí se han notado también mejoras notables ha sido en el apartado electrónico que ha ganado altas cotas de fiabilidad, tras algún que otro fiasco detectado en el predecesor, sobre todo, con la tarjeta de apertura y contacto.



La prueba anterior efectuada sobre la versión diesel de 110 CV ya dejó la impronta de unos buenos trabajos en las modificaciones del chasis y de las suspensiones, incluso con rebaja de peso. Ahora, con este motor, más brioso y con mayor empuje, la sensación de coche estable y bien asentado sobre el firme vuelve a mantenerse en la más alta consideración. El trabajo de la dirección, sumamente precisa, ayuda en este buen hacer. Sacar al nuevo Laguna de su trazada precisa de muchos abusos anti dinámicos.



El precio, a simple vista, sube, pero por debajo de lo que gana en equipamiento y otros añadidos como las sensibles mejoras de atención al cliente en el servicio posventa. Como ya se dijo en la prueba anterior, los intangibles también cuentan.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.



Longitud 4,695 mts.



Anchura 1,811 mts.



Altura 1,445 mts.



Distancia entre ejes 2,756 mts.



Vía delantera 1,557 mts.



Vía trasera 1,512 mts.



Peso 1.467 kgs.



Capacidad depósito 66 l.



Capacidad maletero 462 l.



Coef. aerodinámico 0,29.



Posición motor Delantero, transversal.



Alimentación Inyección multipunto.



Cilindros 4 en línea (16 válvulas).



Cilindrada 1.998 c.c.



Potencia máxima 170 CV a 5.000 r.p.m.



Par máximo 270 Nm a 3.250 r.p.m.



Velocidad máxima 220 kms/h.



Aceleración 0-100 9,2 seg.



Consumo medio 8,9 l./100 kms.



Emisiones CO2 210 grs/km.



Dirección Asistida variable.



Diámetro de giro 11 mts.



Frenos Discos ventilados 296 mm (DEL.).



Discos 300 mm (TRAS.).



Suspensión delantera Mc Pherson con triángulo inferior

con muelles y amortiguadores

hidráulicos telescópicos.



Suspensión trasera Eje trasero en H de efecto

autodireccional con muelles y

amortiguadores hidráulicos

telescópicos.



Tracción Delantera.



Neumáticos 185/65 R 16.



Transmisión Automática/Manual secuencial de seis

velocidades.



Equipamiento de serie ABS con EBD, sistema de control de

estabilidad y tracción ESP, airbag

frontales, laterales, de cabeza y de

rodilla, automatismos en faros,

limpiaparabrisas y freno de mano.



Precio 29.647 euros (Privilege).



33.647 euros (Initiale).





RESTO DE GAMA (Gasolina).



Modelo Cilindrada Potencia PVP.



Laguna 1.8 Authentique 1.598 c.c. 110 CV 20.850.



Laguna 2.0 Expression 1.997 c.c. 140 CV 23.380.



Laguna 2.0 Dynamique 1.997 c.c. 140 CV 24.115.



Laguna 2.0 Privilege 1.997 c.c. 140 CV 25.880.





COMPETENCIA DIRECTA.



Modelo Cilindrada Potencia PVP.



Hyundai Sonata 2.4 2.359 c.c. 161 CV 26.000.



Mazda6 2.3 2.261 c.c. 166 CV 27.500.



Peugeot 407 2.2 2.230 c.c. 163 CV 28.560.



Skoda Octavia 1.8 TSI 1.790 c.c. 160 CV 26.670.



Toyota Avensis 2.4 2.362 c.c. 163 CV 29.000.



VW Passat 2.0 FSI 1.984 c.c. 150 CV 29.770.