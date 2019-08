Notimat celebra aniversario

MATAGALPA



Con mucho éxito y sobresaliendo en medio del mundo radial, una de las emisoras más jóvenes de este departamento celebró su primer aniversario de estar al aire y llevar lo mejor en música y noticia a los miles de oyentes.



Estamos hablando de Radio Notimat, que se escucha en la frecuencia 99.3 FM, propiedad del matrimonio compuesto por los periodistas Eduardo Montenegro y Sandra Martínez, quienes se han esforzado desde el Canal 48, que también administran y transmite las noticias de forma mancomunada con la radio, para tener su propia estación radial.



Los matagalpinos celebraron a lo grande este primer aniversario de Radio Notimat, nombre que significa noticias de Matagalpa, debido a que disfrutaron del show del artista Luis Enrique Calderón, quien imitó a los diversos personajes políticos del país.



Montenegro dijo en exclusiva para EL NUEVO DIARIO que la emisora se ha levantado como el ave fénix, desde abajo, pero hoy está en la cima gracias a la audiencia que la ha hecho suya debido a la variedad de programas, tanto noticiosos como musicales, lo que les ha permitido sobresalir y competir con otras once radios más que existen en esta ciudad.



Una de las especialidades, con la que no cuentan las demás emisoras, es llevar la información verás y objetiva desde el mismo lugar de los hechos, lo que hace la diferencia y permite atraer a los oyentes porque están pendientes de la información que de un momento a otro saldrá al aire, pues periodistas se están movilizando donde está la noticia.



“Le doy gracias a Dios por haber llegado a este primer aniversario y sobresalir en un mundo lleno de competencia, donde los medios grandes de la capital consumen la publicidad, y lo que es peor, las agencias publicitarias no pautan con los medios pequeños, obviando la gran cantidad de audiencia con que cuentan los medios locales”, afirmó Montenegro.



El propietario y director de Radio Notimat finalizó señalando que es fácil llegar, pero lo difícil es mantenerse y crecer poco a poco, y afirmó tener buenos planes para darle lo mejor a los matagalpinos, tanto en música como en noticias.