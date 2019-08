Tom Cruise llega a un acuerdo con guionistas

Washington/EFE



El actor Tom Cruise, co-propietario de la productora United Artists (UA), llegó a un acuerdo interino con el sindicato de guionistas de cine y televisión de EU para que los escritores retomen su trabajo en estos estudios, informó ayer la revista "Variety".



El convenio alcanzado entre Cruise y el Writers Guild of America (WGA) sería similar al logrado el mes pasado entre el sindicato y la productora Worldwide Pants, responsable del programa nocturno de televisión "Late Show", de David Letterman.



Este programa fue el único de los cuatro nocturnos que volvieron a emitirse la semana pasada --los presentados por Letterman, Jay Leno, Conan O'Brien y Jimmy Kimmel-- que salió en antena con la colaboración de sus guionistas.



El acuerdo entre el sindicato de guionistas y United Artist, dirigida por Cruise junto a su socia Paula Wagner, no incluye al accionista mayoritario de estos estudios, Metro Goldwyn Mayer (MGM), que está representado por la Alliance of Motion Picture and Televisión Producers (AMPTP), que agrupa a las empresas productoras.



Los estudios United Artists producen sus películas con independencia de MGM, lo que permitió a Cruise negociar por separado con el sindicato de guionistas.



United Artists, fundada hace casi 90 años por iconos del cine como Charlie Chaplin, Mary Pickford y D.W. Griffith, renació el año pasado de la mano de Cruise y Wagner.



Cruise y su socia tienen el control completo sobre la elección de los proyectos que produce la empresa y MGM, por su parte, se encarga de la promoción y la distribución de las cintas en todo el mundo.



El contrato interino alcanzado por United Artists y el sindicato de guionistas permitiría a otros estudios más pequeños, como Lions Gate Entertainment Group y Weinstein, llegar a un acuerdo similar, afirman los medios estadounidenses.



La disputa entre productores y guionistas, en huelga desde el 5 de noviembre, se centra en los ingresos que los escritores reciben por la venta de las series de televisión en discos DVD, que genera sustanciales ingresos para los estudios, y las emisiones de las series por Internet.