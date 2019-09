Naomi Campbell dice que Robert de Niro fue y es el gran amor de su vida

Berlin |

| 08 Enero 2008 |

2:32 p.m. |

EFE



La modelo británica Naomi Campbell ha confesado que el actor estadounidense Robert de Niro es y fue el gran amor de su vida y que procura mantenerse en contacto con sus antiguos novios y compañeros.



"Estoy contenta de que sigamos siendo amigos. Le admiro a él y a su trabajo", explica Campbell, de 38 años, a la revista "In".



La modelo y el actor fueron pareja durante seis años, cuenta ella, quien a modo de ejemplo de las buenas relaciones que mantiene con sus antiguos amores cita al empresario italiano Flavio Briatore, jefe de la escudería Renault de Fórmula 1.



Actualmente, Campbell se encuentra en busca de un nuevo compañero, con vistas a un futuro matrimonio, que según ella debe ser un hombre de carácter.



"El hombre con quien algún día me case debe ser sincero conmigo y tener mucha energía. Me atraen los hombres fuertes", dice la modelo, quien últimamente ha dado que hablar al debutar como entrevistadora con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.



