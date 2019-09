La obra artística de Leonidas Correa

En sus 27 años de trayectoria, el artista nicaragüense Leonidas Correa ha logrado importantes reconocimientos a su obra. Su andar en los caminos del arte le ha dado la oportunidad de ser parte de casi un centenar de exposiciones dentro y fuera de Nicaragua, así como distinciones honoríficas en reconocimiento a su talento.



Originario de Granada, Correa actualmente divide su tiempo entre Nicaragua y Costa Rica. Fue precisamente en ese último país donde el artista destacó con su trabajo al concedérsele el privilegio de diseñar en 1987, el billete de 5 mil colones vigente desde 1991.



Su obra artística se divide en pintura y fotografía. El artista comentó que al inicio muchas veces las imágenes captadas a través de su lente las tomaba como referencias de sus creaciones pictóricas, no obstante, ahora la fotografía constituye parte importante de su obra.



“Strawberries and Me” es el título de una de sus piezas fotográficas más destacadas de Correa. Una de las seis ediciones de dicha imagen fue adquirida por Cisneros Fontanals Art Foundation, a través de Galería Remy Toledo, de Nueva York, durante la feria de arte de Palm Beach, Florida, Estados Unidos.



La mencionada obra fue incluida en el catálogo de la feria en 2005 y también es parte de la colección del Museum of Latin American Art (MOLAA) y de la colección de Diana y Moisés Berezdivine, en Puerto Rico. Vale mencionar que la edición de la fotografía ya está agotada, puesto que fue adquirida para colecciones privadas en Nueva York.





El sello Correa

El trabajo artístico de Correa tiene como sello distintivo los reflejos metálicos, personajes, árboles, rosas y naturalezas muertas.



En Nicaragua actualmente sus obras se exponen en Galería Pléyades. Tres de sus creaciones estarán en exposición en ese local durante el resto del mes de enero.



Su trabajo artístico también se expone en Galería D’Adriano, de Costa Rica, y en Artecónsult, de Panamá.





Fotos: Cortesía Leonidas Correa/END