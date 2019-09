Philip Montalbán y Mario Sacasa regresaron al país después de vivir una “linda experiencia”, a como ellos la catalogan, en la cuidad de Veracruz, México.



El viaje fue una invitación del Grupo Bluefield Sound System, que grabó toda la gira para un documental que próximamente saldrá al aire.



Montalbán y Sacasa cuentan que compartieron el escenario con los mejores conjuntos del folclor mexicano, incluyendo Los Cojolitos, maestros del son Jarochos.



Para ellos fue una experiencia única, pues hubo un intercambio de culturas y, en especial, de música. Además, la gente los recibió con alegría, bailando al son de palo de mayo.



Los cantautores quieren que haya más intercambio musical con otros talentos de este país, especialmente en México, ya que ahí los artistas son muy acogidos. “Que los mexicanos sepan que los queremos mucho”, dijo Montalbán.





Ése fue el comienzo de la gira

Ir a México fue el comienzo de una gira que realizarán este año, en la cual visitarán Estados Unidos y estarán acompañados de Lya Barrioz.



Compartirán con una banda, para que sus canciones sean más llamativas en el extranjero, aseguró Sacasa. Estos artistas quieren que Nicaragua sobresalga en el exterior y además les gustaría que los nicaragüenses residentes en Estados Unidos gocen de sus días patrios a como debe de ser, con conciertos y fiestas.



Por su parte, Montalbán quiere que la música caribeña sea más atractiva, para poder llegar al corazón de muchas personas.



La gira lleva por nombre: “Nicaragua entre azul”, de la cual esperan mucho éxito, pues piensan que comenzaron con el pie derecho por la acogida que tuvieron en México.





Solidaridad nica

Dichos artistas piensan que si las personas ayudaran más, los artistas nicaragüenses estuvieran en auge, pero saben que no es así, y para eso necesitan que las radios les den más publicidad a sus temas y a sus conciertos, ya que sólo se le da importancia a lo extranjero y piensan que no debería ser así.



Además, necesitan más ayuda por parte del gobierno, ya que creen que aquí sería perfecto que se hagan convenios con otros países. “Que el gobierno meta mano en convenios, para ayudar a los artistas del país”, comentaron.



Aunque quieren más ayuda del gobierno, no niegan la participación que éste tuvo al momento del viaje, pues ayudó para que la embajada diera sin ningún problema las visas.



También cuentan que tuvieron el apoyo de la Fundación Futuro de Nicaragua, pues ellos patrocinaron los pasajes.





Sacasa en concierto

Por otro lado, Sacasa invitó a los nicaragüenses a un concierto que se realizará el 18 de enero en El Garabato, a las ocho de la noche. En ese concierto estrenará su requinto del son Jarocho, que es la música tradicional del sur de Veracruz y que le obsequiaron en dicho viaje.