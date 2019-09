Se estrenará “Una prueba de amor”

Después de casi 40 años que desapareció el cuadro dramático de Radio Mundial, reunieron a algunas estrellas de la radiodifusión de esa época y otros de la nueva generación para grabar una radionovela destinada a prevenir el mal silencioso del sida.



La radionovela titulada “Una prueba de amor” se comenzó a grabar a finales del año pasado en los estudios de Radio Sandino y es patrocinada por la Fundación Nimehuatzin, según dijo a EL NUEVO DIARIO la coordinadora de la grabación, Norma Guadamúz.



Este 5 de enero el elenco comenzó a grabar una segunda parte de la radionovela que contendrá 120 capítulos. En la grabación se hicieron cinco capítulos en los que estuvo presente END observando las actuaciones.



Dijo que en una segunda temporada de la radionovela va a ser transmitida a partir del próximo 14 de febrero en dos emisoras nacionales y regionales de León, Chinandega, Rivas, Carazo, Masaya y Granada, sitios considerados como altamente afectados por el sida. Una primera transmisión de los 120 primeros capítulos se transmitieron el año pasado por Radio Tigre.



Los arreglos musicales los hizo Iván Solís, quien acaba de ser parte de la Nueva Compañía. En los primeros capítulos la musicalización estuvo a cargo de Julio Cansino, “porque son temas muy propios de la radionovela, incluyendo el reggaeton, para llegar más directo a los jóvenes”.



Guadamúz dijo que para escribir el libreto de la radionovela que estuvo a cargo de Humberto Sánchez Martinico “primero nos sentamos con los especialistas en el tema --del sida-- y empezamos a abordar qué tipo de mensajes vamos a enviar a los jóvenes, las mujeres y la población en general para convencerlos de usar condón”.



Cada personaje que aparecerá en la radionovela “es hecho a imagen y semejanza del mensaje que queremos enviar”, dijo Norma, quien recordó que ahora “tenemos muchachos que son bacanaleros, que van de muchacha en muchacha, pero se protegen”.



“Si para personas adultas es difícil en algunos momentos de altísima pasión controlarse, imagínate para los adolescentes”, dijo la productora de la radionovela, la que aseguró que a pesar de todo ya hay jóvenes varones y mujeres que andan en sus bolsas preservativos.



“En la radionovela les vamos a decir a esos jóvenes que el condón no sólo es para andarlo y usarlo, sino que hay que saberlo manipular, porque si un joven lo anda mucho tiempo en la cartera se le puede romper y no lo va a proteger, porque hay que enseñarle a los muchachos que un condón tiene vencimiento, no promovemos marca de condones, sino cambios de comportamientos”.





Elenco

El elenco de la radionovela lo integran Naraya Céspedes, que fue actriz del desaparecido cuadro dramático de Radio Mundial, Humberto López Casco, María Zulema Bustamante, Abigail Ramírez, Carlos Lara, Salvador Zamora, Bernardo Galo, Martha Sandoval y María Eugenia Urroz.



Además Noemí Mayorga, Humberto Sánchez Martinico, el que además de ser el narrador de la serie es guionista, así como un grupo de muchachos jóvenes integrados por Oasis Hernández, Indira Hernández, Roberto Rosales, Eliana García, Amaru Canales, Camilo Fangal, César Saballos, entre otros.