Los bebés más lindos de Hollywood

Desde que se encuentran en el vientre materno son figuras públicas, porque los medios de comunicación asedian a sus padres, y cuando nacen se colocan en el torbellino de la opinión pública, en esta edición les presentamos algunos de los bebés más famosos de hollywood.





Violet

Violet Anne, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner. La pareja se conoció en el set de 'Daredevil', pero fue hasta el 29 de junio de 2005 cuando se casaron. Violet nació el 1 de diciembre en Los Ángeles.





Shiloh Nouvel

Sin duda, una de las bebitas más queridas de Hollywood. Shiloh Nouvel (nacida el 27 de mayo de 2006) y sus famosos papis: Angelina Jolie y Brad Pitt, durante su visita al festival de Venecia en el otoño de 2007.





Apple y Moses

Gwyneth Paltrow y el cantante británico Chris Martin dejaron sorprendidos al mundo cuando decidieron nombrar como una fruta a su primer hija (nacida el 14 de mayo de 2004), su segundo hijo lleva por nombre Moses Bruce Anthony (nacido el 8 de abril de 2006 en New York). El nombre vino justamente de una composición de Martin.





Coco

Es la querida hija de Courteney Cox, ex estrella de 'Friends' y David Arquette. La pequeña, cuyo segundo nombre es Riley, nació el 13 de junio de 2004.





Rowan y Grier

Son los nombres de las dos hijas de la actriz Brooke Shields y del escritor y productor de televisión Chris Henchy. La pequeña Grier nació el 18 de abril de 2006 mientras que Rowan nace el 15 de mayo de 2003.





Suri

Suri nació el 18 de abril de 2006 en Santa Monica, justo en el primer aniversario de la primera cita que tuvieron Tom Cruise y Katie Holmes. La pareja presentó las primeras fotos de Suri casi seis meses después, para la revista Vanity Fair.





Valentina

A finales de noviembre de 2007, tras dos meses del nacimiento, Salma Hayek presentó la primera imagen de su bebita con el empresario francés Francois-Henri Pinault.





Hazel y Phinnaeus

Hazel es el nombre de la gemelita que tuvo Julia Roberts, junto a su esposo, el camarógrafo Danny Moder. Hazel y su hermano gemelo, Phinnaeus, nacieron el 28 de noviembre de 2004. Henry Daniel, su tercer hijo, nació el 18 de junio de 2007.





Milo

Liv Tyler, estrella de 'Lord of the Rings', se casó con el músico Royston Langdon en marzo de 2003, y el 14 de diciembre de 2004, poco antes de Navidad, nació en Nueva York su primer bebé, Milo William.





Lourdes y Rocco

Los dos hijos de la Reina del Pop son Lourdes, de 10 años, y Rocco, de seis años. Madonna actualmente está casada con el director de cine británico Guy Ritchie, padre de Rocco.





Fuente: Entretenimiento.aol.com