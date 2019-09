Bob Dylan vuelve a México

EFE



El cantautor estadounidense Bob Dylan ofrecerá cuatro conciertos en México, después de 18 años de ausencia del país, dijo ayer a Efe el promotor de esa gira mexicana, el actor y productor Sergio Mayer.



Dylan (Minnesota, EU, 1941), una de las leyendas vivas del folk y el rock, actuará el 26 y el 27 de febrero en el Auditorio Nacional de la capital mexicana, el 29 en la Arena de Monterrey (norte) y el 2 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara (oeste).



Las actuaciones podrían durar entre una hora cuarenta y cinco minutos, y dos horas y media, explicó Mayer.



Aunque la negociación ha sido “muy cara y muy complicada”, según Mayer, el músico de Minnesota no ha hecho por el momento ninguna petición especial.



El promotor mexicano afirmó que el entorno del músico ha dicho que quizás ésta sea la última gira de Dylan por Latinoamérica.



El cantautor actuará también en marzo en Brasil, en las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro.



La voz de “Blowin’ in the wind”, con casi 40 álbumes en su haber, recibió en 2006 el galardón español Príncipe de Asturias de las Artes y obtuvo el Óscar a la Mejor Canción en 2001 por el tema “Things have changed”, de la película “Wonder Boys”.



El nombre de Dylan ha sido propuesto en varias ocasiones para el Nobel de Literatura.