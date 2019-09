Jennifer Aniston quiere ser madre

Según publican varios sitios en Internet, la actriz estadounidense Jennifer Aniston está “obsesionada” con tener un hijo.



Una fuente cercana a la popular actriz manifestó que su desesperación por ser madre incluso la ha hecho considerar recurrir a inseminación artificial.



Se dice que su obsesión es tanta hasta tal punto que ha llegado a externar su deseo de que alguno de sus amigos la ayude a concretar sus planes donándole esperma.



La fuente señaló que Aniston ya ha cumplido los 38 años y eso es lo que está creando mayor presión para que estrella inicie su carrera tras la maternidad. "El reloj biológico de Jennifer avanza rápidamente, por eso está evaluando las cualidades de todos sus amigos para decidir cuál de ellos es su mejor opción”, declaró a medios internacionales el informante.



De acuerdo con lo publicado hasta el momento, la misma actriz le compartió esta inquietud a su amiga y ex compañera de reparto en la serie Friend, Courteney Cox, con quien recientemente se le vio vacacionando.



Se dice Aniston está buscando a una persona inteligente y con personalidad porque no quiere que su hijo sea simplemente guapo, quiere que complete su vida. “No quiere casarse, sólo quiere tener un bebé", añadió la fuente.



Entre los posibles candidatos están los nombres de sus ex novios Vince Vaughn y el modelo británico Paul Sculfor, con quienes mantiene una buena amistad; así como el actor Jason Lewis, con quien en la actualidad se le relaciona sentimentalmente.





Fuente: www.stuff.co.nz