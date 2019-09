Sargento Pimienta en Managua

Edgard Barberena



La obra musical de la Banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta de los Beatles (Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band) lanzada hace 40 años, será revivida en Managua este 25 de enero en el teatro Rubén Darío por el grupo mexicano Help!

El grupo integrado por Sergio Montero de Regil (John Lennon), Paco Montero de Regil (George Harrison), Marco Antonio Montero de Regil (Ringo Starr) y Gabriel Berthier (Paúl McCartney) se presentará por segunda vez en Nicaragua.



Douglas Muñoz, productor del concierto, dijo a VARIEDADES que durante el show se hará un recorrido con la obra del Sargento Pimienta y abarcará temas de la etapa psicodélica que tuvieron Los Beatles.



Esos temas fuera del Sargento Pimienta que interpretará el grupo mexicano serán “Magical Mistery Tour”, “All You Need Is Love”. Dentro de la obra en el Rubén Darío se va a recrear el video clip de ese tema que se difundió al mundo cuando se estaba estrenando la tecnología vía satélite, en la cual participaron Los Beatles representando a Inglaterra.



Otros temas que interpretará el grupo en la obra es “I´m The Walrus”, “Hello Good Bye” acompañados por una orquesta sinfónica compuesta por músicos nicaragüenses que desde diciembre pasado están ensayando los temas para dar la misma sonoridad que tuvieron Los Beatles.



“Por primera vez en Nicaragua se va a escuchar ‘Yesterday’ con la sección de violines y chelos a como se escuchó con Paúl McCarnety la primera vez”, dijo el productor de la obra.



“Ellos (los mexicanos) van a salir vistiendo los mismos trajes que utilizaron Los Beatles con el Sargento Pimienta y los instrumentos, incluyendo el citar y la tabla hindú que va a ser utilizada por George Harrison. Un espectáculo que nos transportará al año 1967, cuando salió esta obra en pleno apogeo de la psicodelia”, añadió Muñoz.



Previo a la obra musical, antes se hará una etapa de la primera parte de Los Beatles con los trajes que aparecieron en el show de Ed Sullivan. A las primeras 200 personas que entren al teatro se les va a regalar un brazalete de neón y un broche de souvenir del Sargento Pimienta.



“Lo mismo vamos a hacer el día siguiente en la Ruta Maya (el sábado 26 de enero) con las primeras 100 personas que ingresen”. El show de la Ruta Maya será un tributo a Los Beatles, aunque interpretarán algunos temas del Sargento Pimienta.



Los integrantes de Help! vienen utilizando los trajes, las botas, las diferentes pelucas, el bolso de Panam que llevaban cuando se bajaron del avión al llegar a Estados Unidos en 1964 y las guitarras originales, el bajo Hoffner y las guitarras Epiphone Casino y Ricken Baker, y los amplificados Vox.



En esa ocasión los mexicanos no tenían ningún tema, pero en el taxi hacia el estudio londinense lo compusieron, y fue “Love Is So Easy” (Amar es tan fácil).





Habrá sorpresas

en Ruta Maya

En el espectáculo de la Ruta Maya habrá sorpresas. Los boletos están a la venta en la sucursal de la Universal, el Teatro Rubén Darío y en Ruta Maya, donde lo pueden solicitar por correo electrónico o por teléfono.



En ambos lugares hará cupo limitado, en los locales donde se realizarán los espectáculos habrá venta de souvenir, camisetas, chaquetas, llaveros, gorras, etc.