Britney Spears termina con paparazzo

La cantante Britney Spears ha roto con el paparazzo británico Adnan Ghalib, después de conocer su intención de vender las imágenes que él hizo de ella donde aparece semidesnuda.



Según la prensa internacional Adnan intentó vender las fotos a varias publicaciones estadounidenses, sin embargo, nadie se interesó supuestamente porque las fotos no estarían buenas.



En compensación Ghalib, que intentó vender el material por US$ 5 millones, logró un acuerdo con una revista australiana por sólo US$ 57 mil.





Labotana.com