Se tiñó de negro los Globos de Oro

AFP



La huelga de guionistas en Estados Unidos hizo añicos la gala anual de los premios Globos de Oro con sus anunciados piquetes antes de la ceremonia, una estrategia efectiva que amenaza con dejar "libre de estrellas" glamorosas las premiaciones de Hollywood en esta fecha.



La 65 entrega de los premios Globos de Oro se limitará el domingo al anuncio de los ganadores en una conferencia de prensa por parte de los rostros desconocidos de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) en el mismo hotel donde estaban previstas la cena con champagne y las exclusivas fiestas de los estudios, el Beverly Hilton.



Pero en días donde no se ve ninguna luz para poner fin a la huelga de más de dos meses del Sindicato de Guionistas (WGA) contra la Asociación de Productores (AMPTP), la temporada de premios de la meca del cine está en vilo, incluso aquellos tan internacionales y lucrativos como el Oscar.



"En esta fase seguimos haciendo nuestro plan tal cual estaba establecido", dijo el martes a la AFP Bruce Davis, director ejecutivo de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, optimista frente a un acuerdo con los guionistas que permita realizar la ceremonia el próximo 24 de febrero en el teatro Kodak de Hollywood.



Sin embargo, portavoces del WGA ya advirtieron que no harán excepciones con ninguno de sus miembros para que escriban los guiones del espectáculo de la estatuilla dorada.



Lo que todavía no está claro es si anunciarán piquetes para esa premiación, medida que podría provocar otro boicot de actores y, por ende, un escenario catastrófico para la industria del entretenimiento, cuyas pérdidas se cifran en cientos de millones de dólares, mientras se resiente la economía de la gran ciudad de Los Ángeles.



"Ésta es una ciudad que vive de una sola industria, y cuando ocurre una huelga no es sólo de escritores o actores, sino que es de restaurantes, hoteles y agencias", dijo el martes George Clooney en la ceremonia de entrega de los premios Critics Choice Awards, que organiza la asociación de críticos de cine y radiodifusión en Hollywood.



El actor apuntó que son más de 100,000 personas las afectadas, e insistió en que no está en sus principios cruzar piquetes de colegas en huelga.



Tanto Clooney como Angelina Jolie, Jodie Foster como Glenn Close y John Travolta como Johnny Depp son miembros del Sindicato de Actores (SAG), que la semana pasada dijo que por un sentir unánime entre sus afiliados no cruzaría piquetes de sus "hermanos y hermanas guionistas en huelga".



Hasta ahora ha sido esta posición la que realmente ha puesto a los grandes jerarcas de la industria en jaque por el efecto dominó en el gremio que núclea a las celebridades, al fin y al cabo el blanco de atención de estas premiaciones que arrastran promociones publicitarias multimillonarias.



"Podríamos sobrevivir sin guionistas, pero si hacen piquetes sería un gran problema", admitió el responsable de la Academia, haciéndose eco del verdadero dolor de cabeza de los organizadores de las premiaciones.



El presidente de la Asociación de Prensa de Extranjera de Hollywood, Jorge Cámara, dijo el lunes que estaban "muy decepcionados" por la cancelación de la ceremonia televisada, cuyos derechos de transmisión --cifrados en unos 80 millones de dólares por reportes económicos--, son de la cadena NBC.



Tanto Cámara como representantes de NBC han enviado sus decisiones en comunicados breves y hasta ahora han evadido cualquier declaración a la prensa.



El golpe fue duro y las repercusiones todavía Hollywood no las termina de digerir, pues ésta es la primera vez en la historia de los premios, que este año celebran su 65 edición, en la que no se retransmitirán por televisión.