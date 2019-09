Robbie Williams en huelga

EFE

La estrella del pop británico Robbie Williams se va declarar en huelga en protesta por la adquisición de la compañía discográfica EMI por el grupo de capital riesgo Terra Firma, afirmó ayer su representante, Tim Clark.



Williams, de 33 años, se plantea incluso negarse a entregar su próximo disco pese al acuerdo alcanzado con la discográfica, valorado en 80 millones de libras (105,5 millones de euros o 160 millones de dólares).



El representante del ex vocalista de "Take That" acusó al nuevo jefe de EMI, Guy Hands, de comportarse como el "dueño de una plantación" y de entrar en la industria discográfica con una "compra de vanidad".



"La pregunta es: ¿debería Robbie entregar a EMI el nuevo álbum que va a sacar? Tenemos que decir que la respuesta es 'no'. No tenemos ni idea de cómo EMI va a vender y promocionar el álbum", señaló Clark en declaraciones que publican varios medios británicos.



Según el agente de Williams, que ha vendido 70 millones de discos con EMI, la compañía "no tiene a nadie en la esfera digital capaz de hacer el trabajo requerido" para promover el disco del cantante.



"Lo único que sabemos es que (la empresa) va a diezmar la plantilla", añadió Clark, en alusión al despido de miles de empleados que planean los nuevos propietarios de EMI, quienes han instado a los artistas a trabajar más para promocionar su música.



Robbie Williams no es la única estrella descontenta con la discográfica, pues la banda "Radiohead" y el ex Beatle Paul McCartney cortaron el pasado mes sus lazos con EMI.



Williams quiere publicar ahora su música a través de su portal de Internet, como ya ha hecho "Radiohead", que pidió a sus seguidores que pagaran la voluntad por su último disco, "In Rainbows".