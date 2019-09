Lista de principales nominados a los Globos de Oro

AFP



"Atonement", con siete nominaciones, es la película más nominada a los Globos de Oro, que este año incluyó a la cantante colombiana Shakira y al actor español Javier Bardem entre los nominados, que no serán vistos por tratarse de una edición atípica.



La 65 entrega de los Globos de Oro, considerados la antesala de los premios Oscar, serán anunciados el domingo en una rueda de prensa en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills (oeste de Estados Unidos), sin ninguna estrella visible a raíz de la huelga de más de dos meses del Sindicato de Guionistas (WGA).



La siguiente es la lista de los candidatos en las principales categorías de esos galardones:



Mejor película (drama):



- "American Gangster"



- "Atonement"



- "Eastern Promises"



- "The Great Debaters"



- "Michael Clayton"



- "No Country for Old Men"



- "There Will Be Blood"





Mejor actor (drama):



- George Clooney, "Michael Clayton"



- Daniel Day-Lewis, "There Will Be Blood"



- James McAvoy, "Atonement"



- Viggo Mortensen, "Eastern Promises"



- Denzel Washington, "American Gangster"





Mejor actriz (drama):



- Cate Blanchett, "Elizabeth: The Golden Age"



- Julie Christie, "Away From Her"



- Jodie Foster, "The Brave One"



- Angelina Jolie, "A Mighty Heart"



- Keira Knightley, "Atonement"





Mejor director:



- Tim Burton, "Sweeney Todd"



- Ethan Coen y Joel Coen, "No Country for Old Men"



- Julian Schnabel, "The Diving Bell and the Butterfly"



- Ridley Scott, "American Gangster"



- Joe Wright, "Atonement"







Mejor actriz de reparto:



- Cate Blanchett, "I'm not there"



- Julia Roberts, "Charlie Wilson's war"



- Saoirse Ronan, "Atonement"



- Amy Ryan, "Gone baby gone"



- Tilda Swinton, "Michael Clayton"





Mejor actor de reparto:



- Casey Affleck, "El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford"



- Javier Bardem, "No Country for Old Men"



- Philip Seymour Hoffman, "Charlie Wilson's war"



- John Travolta, "Hairspray"



- Tom Wilkinson, "Michael Clayton"





Mejor canción original:



- "Despedida" - "El amor en los tiempos del cólera", Shakira, Antonio Pinto (letra: Shakira)

- "Grace is gone", "Grace is gone", Clint Eastwood (letra: Carole Bayer Sager)

- "Guaranteed", "Into the wild", Eddie Vedder (letra y música)

- "That's how you know", "Enchanted", Alan Menken (letra y música)

- "Walk hard", "Walk hard: the Dewey Cox story", Marshall Crenshaw, John C. Reilly, Judd Apatow, Kasdan (letra y música)