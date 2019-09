¡Ya son madres!

Cables combinados



La actriz estadounidense Nicole Richie, hija adoptiva del cantante Lionel Richie Nicole Richie, y la cantante Christina Aguilera dieron a luz ayer a sus respectivos bebés con poco más de una hora de diferencia en el mismo hospital de Los Ángeles, según información publicada la mañana de ayer.



Richie y su pareja, la estrella de rock Joel Madden, recibieron a una niña con un peso de 2.73 kilos en el Cedars Sinai Medical Center, de acuerdo con la edición online de la revista People.



Poco después, en la misma sala, Aguilera, casada con el productor musical Jordan Bratman desde 2005, dio a luz a un varón, de acuerdo con informes. “El bebé llegó. Mamá y papá están bien”, es el mensaje de texto que mandaron Bratman y Aguilera al círculo íntimo de amigos que comparten. Las estrellas aún no han revelado más detalles del nacimiento e incluso el nombre del bebé aún lo mantienen en total secreto.



Richie y Madden sin reservas

En el caso de Richie y Madden llamaron a su hija Harlow Winter Kate Madden y ya han abandonado el hospital, de acuerdo con el portavoz de la pareja.



"La hermosa y saludable beba dejó el hospital con sus extasiados padres", dijo un representante de la pareja a People.



Según la revista especializada Usmagazine.com, Richie y su novio iniciaron la cuenta regresiva para el parto la noche del jueves, cuando ambos llegaron al centro médico.



Los padres de Nicole llegaron a visitarla el viernes, al igual que el hermano de Madden, Benji, y su novia, Sophie Monk.



Richie, de 26 años, reveló que estaba embarazada en julio cuando fue llevada a la corte y ante la perspectiva de una condena de cárcel.



Richie, amiga cercana de la celebridad Paris Hilton, cuyas parrandas y continuos cambios de peso llenaban de especulaciones los tabloides, dijo que el embarazo la obligó a madurar.



"Cuando descubrí que estaba embarazada hubo algo dentro de mí que sintió una responsabilidad para enmendar algunos asuntos que he tenido con mis padres en el pasado, porque, saben, se las he hecho pasar muy mal", dijo.