Revelan romance entre Richard Burton y Marilyn Monroe

El actor galés Richard Burton (1925-1984) tuvo una relación secreta con Marilyn Monroe mientras estaba casado con su primera mujer, Sybil Williams, según un libro que saldrá publicado el próximo mes de febrero.



Las revelaciones están contenidas en la biografía “Richard Burton: Prince of Players”, de Michael Munn, ex representante del actor, informó ayer el periódico The Independent.



Además de Monroe, Burton tuvo una relación extramatrimonial con la actriz Lara Turner, cuando su carrera como actor empezaba a tomar vuelo en Hollywood en los años cincuenta del siglo pasado.



El actor se rindió a los encantos de Monroe antes de conocer a Elizabeth Taylor en la película Cleopatra, según el libro.



Por entonces, Burton estaba casado con Sybil Williams, a la que conoció en 1947 en los ensayos de su primera película, “The Last Days of Dolwyn”, sobre la vida en un pueblo galés similar al de Pontrhydyfen, donde nació el actor.



El matrimonio de Burton acabó cuando conoció a Taylor en 1963, si bien se casó con ésta en 1964, después de su divorcio de Williams.



En 1974, el actor se divorció de Taylor, pero volvió a casarse con ella en 1975, aunque el matrimonio apenas duró un año.





Fuente: El Universal.com