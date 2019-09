Globos de Oro sin brillo

Los Ángeles / EFE

Anoche la Asociación de Prensa Extranjera galardonó a las estrellas más sobresalientes del cine con la entrega de los Golden Globe. Al evento no asistió una sola luminaria, un suceso bochornoso que rompió con el brillo y el glamour que caracterizó durante 64 años a este evento cinematográfico.



Frente a una fuerte batería de medios de comunicación en conferencia de prensa celebrada en el hotel Hilton de Beverly Hills, el presidente de la asociación, Jorge Cámara, anunció anoche a los premiados de la edición número 65 de estos premios. La Academia tuvo que sustituir su habitual gala debido a la huelga que los guionistas de televisión de Estados Unidos llevan a cabo desde hace más de dos meses.





Los galardonados

El Globo de Oro a Mejor Película fue para el filme británico "Atonement", dirigida por Joe Wright y basada en la novela de Ian McEwan. La cinta competía con "American Gangster", de Ridley Scott, "Eastern Promises", de David Cronenberg, "The Great Debaters", de Denzel Washington, "Michael Clayton", de Tony Gilroy, "No country for Old Men", de Joel y Ethan Coen, y "There will be blood", de Paul Thomas Anderson.



El premio al Mejor Actor fue para el actor británico Daniel Day Lewis, por su papel en "There Will Be Blood".



Mientras que a Julie Christie se le concedió el galardón por Mejor Actriz de Drama, por su papel de enferma de Alzheimer en la cinta "Away From Her".



El Globo de Oro al Mejor Director este año fue otorgado a Julian Schnabel por su trabajo en el filme "The Diving Bell and the Butterfly".





Más premios

El actor español Javier Bardem obtuvo anoche su primer Premio Globo de Oro, al obtener el galardón como Mejor Actor Secundario por su actuación en la película "No Country For Old Men", dirigida por los hermanos Coen.



La versión femenina en esa categoría fue para la australiana Cate Blanchett, con su interpretación de Bob Dylan en la palícula "I'm not There". Blanchett se impuso sobre Julia Roberts por "Charlie Wilson's war"; Saoirse Ronan por "Atonement"; Amy Ryan por "Gone baby gone" y Tilda Swinton por "Michael Clayton"





Otros galardones

Mejor Película (comedia o musical): "Sweeney Todd"



Mejor Actriz (comedia o musical): Marion Cotillard, "La Vie En Rose"



Mejor Actor (comedia o musical): Johnny Depp, "Sweeney Todd"



Mejor Guión: Ethan Coen y Joel Coen, "No Country for Old Men"



Mejor Película en Lengua Extranjera: "The diving bell and the butterfly" (Francia y EU)

Mejor música original: Dario Marianelli, "Atonement"