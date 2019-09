Will Smith en Brasil

Río de Janeiro / EFE

El actor y cantante estadounidense Will Smith llegó ayer a la ciudad brasileña de Río de Janeiro para promocionar hoy la película "I am legend", que será estrenada en Brasil el próximo 18 de enero.



El "Príncipe del Rap" arribó el domingo al aeropuerto internacional Tom Jobim, en la ciudad de Ilha do Governador y que opera para Río de Janeiro, y desde su desembarque no dejó de sonreír para los periodistas, fotógrafos y admiradores que lo esperaban.



En "I am legend", dirigida por Francis Lawrence, el versátil actor interpreta al último hombre que sobrevive a un virus mortal.



En el filme participa la brasileña Alice Braga, sobrina de la consagrada Sonia Braga y quien ya participó en varias películas internacionales en Estados Unidos y México.



El pre-estreno de la película para invitados y periodistas se realizará esta noche en el Cine Odeón de la capital fluminense con la presencia del actor, quien participará también de una fiesta privada ofrecida en su honor.