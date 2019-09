Apuestan por la muerte de Britney Spears

Como si todo el acoso que recibe Britney Spears por parte de los paparazzi y la prensa no fuera suficiente, ahora un sitio web está ofreciendo un Play Station 3 al usuario que prediga el día y la hora en que la cantante estadounidense fallecerá.



En su portada, la página de internet When Is Britney Going To Die.com, registrada este cuatro de enero, destaca que la intérprete de 26 años parece tener prisa por morirse. “Hace un par de años se veía espectacular y era el sueño…de todo hombre. Pero, por alguna razón, Britney también inició una carrera de autodestrucción. Adivina cuándo será su último respiro y sé coronado como el Señor o la Señora Muerte. El ganador recibirá un PS3”, dice.



Este sitio también incita a los usuarios a que dejen sus condolencias. Según el portal, hasta el momento, se han hecho alrededor de más de 10 mil predicciones.



Entre los pronósticos de los usuarios se encuentran predicciones de muerte por sobredosis, suicidio y ataque al corazón. Muchos vaticinan que podría suceder este mismo mes, pero otros le dan hasta 2010. Entre los obituarios para la artista, se encuentran mensajes como “Ella nunca fue especial” o “Ella estará en un mejor lugar… su tumba”, y hasta “Vete al infierno”.



Una página semejante fue creada para la controvertida cantante inglesa Amy Winehouse, con similar respuesta.





Fuente: People.com