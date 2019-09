Luchan Bollywood y Hollywood por llevar al cine vida de Benazir Bhutto

EFE

La vida de ex primera ministra de Pakistán Benazir Bhutto puede llegar pronto a la gran pantalla, aunque aún está por verse si será en la de Hollywood o en la de Bollywood.



La promotora del proyecto de película sobre la vida y muerte de Bhutto es la productora paquistaní Anila Khan, que le ha pedido ayuda al director y productor de la meca del cine indio Mahesh Bhatt, considerado uno de los grandes de Bollywood.



“Valoro mucho a Benazir. Era una mujer muy valiente. Vivía en el corazón del pueblo de Pakistán. La película que voy a hacer va a ser un homenaje a ella”, declaró la productora paquistaní Anila Khan.



Anila Khan, hermana del secretario personal de Benazir Bhutto, aseguró que Bhatt ha aceptado colaborar con ella como coproductor del filme.



La historia de Bhutto reúne todos los elementos para ser llevada a la pantalla de cine: con apenas 26 años asumió el liderazgo del partido que había fundado su padre, Zulfikar Alí Bhutto, que perdió el poder y la vida a manos del dictador Zia ul-Haq, en 1979.



En 1988, tras sufrir prisión y exilio, se convirtió en la primera mujer en asumir la jefatura del gobierno de un estado islámico, cuando sólo tenía 35 años y un primogénito recién nacido.



Dos veces primera ministra, sus gobiernos cayeron bajo el peso de la sospecha de corrupción, que la llevó nuevamente al exilio mientras su marido, Asif Ali Zardari, cumplía varios años de cárcel.



Retornada el 18 de octubre de 2007 a Pakistán tras obtener una amnistía, Benazir salió ilesa de un brutal atentado que sesgó la vida de 150 personas en Karachi, para fallecer finalmente 71 días después en un nuevo ataque, tras acabar afónica, pero pletórica, un mitin en Rawalpindi.





Nada concreto

La película sobre Benazir es todavía un plan en estudio, admitió Khan, que explicó que hay una serie de trámites que cumplir.



“Estamos en una fase preliminar. En este momento sólo nos preocupa conseguir el permiso de la familia”, dijo.



Y reveló que la familia “también tiene oferta de Robert Redford, que quiere hacer una película sobre ella. Depende de a quién decidan apoyar”.



Se dice que Benazir Bhutto personalmente había prometido a Redford que sólo él haría una película sobre su vida.



“Lo que a mí me importa es que haya una película sobre la gran personalidad de Benazir. Quién la haga no importa tanto. Si la hace Redford, nosotros nos retiramos”, admitió la productora.



Bhatt, por su parte, precisó a la prensa india que para ocuparse del proyecto necesitaría el permiso de la familia, del partido que lideró Bhutto y también del Gobierno paquistaní, pues habría que rodar secuencias del filme en su suelo.



Para Bhatt, que rehusó ofrecer su versión, todavía es muy pronto para iniciar el proyecto ya que “la sangre no se ha lavado todavía” y la historia está inconclusa.





Potencial protagonista

La coproducción con Bollywood cuenta con una gran actriz india interesada, Shabana Azmi, que en la década de 1980 vio cómo se malograba un primer proyecto de filme sobre Benazir con guión del escritor y director de cine anglo-paquistaní Tariq Alí, autor de una obra sobre el arresto y ejecución del Zulfikar Ali Bhutto.



“Me encantaría desempeñar el papel de Benazir”, confesó la actriz hace unos días a la agencia india IANS, aunque ahora su papel no sería el de una joven sino el de una madura Benazir.



“Era una gran personalidad. Es obvio que muchos quieren hacer una película sobre ella”, dijo Ajaz Durrani, portavoz de la residencia familiar de los Bhutto, que rehusó mencionar por cuál proyecto podría inclinarse la familia.