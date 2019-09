Hillary Duff alejada de escándalos

Monterrey, México /EFE



La actriz y cantante estadounidense Hillary Duff dijo que el amor de su familia y el equipo que la rodea le ha permitido mantenerse alejada de escándalos como los que protagonizan Britney Spears y Lindsay Lohan.



La protagonista de “Lizzie McGuire” llegó el fin de semana a Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León, para ofrecer un concierto en el marco de su gira “Dignity Tour”.



“Mi familia y mi equipo de trabajo me mantienen muy bien, con los pies en la tierra”, aseguró Duff en rueda de prensa previa a su concierto al que se esperaba asistieran más de 9 mil fanáticos.





Lástima por Britney

“Cada persona es dueña de hacer su vida”, dijo Duff, y agregó que siente lástima por los escándalos que rodean a Britney Spears.



La artista afirmó que si ella estuviera pasando por una situación así, no le gustaría que nadie lo estuviera comentando.



La artista aseguró que para el presente año están por estrenarse tres nuevas películas suyas. Añadió que las cintas se realizaron el año pasado en Canadá, Grecia y Estados Unidos.



Comentó que entre sus deseos para realizar nuevos proyectos en el séptimo arte está trabajar algún día con Sean Penn y Diane Keaton.



Recordó su trayectoria artística que inició con su participación en Disney Channel hasta lograr convertirse en lo que estaba buscando, una estrella de cine y cantante.



Mencionó que no tiene envidia de las actrices más jóvenes, y que en realidad todos son como una gran familia y descartó rivalidad con las nuevas estrellas de Disney Channel.