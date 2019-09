Con un repertorio diferente, el nuevo Dúo Ramsés hará su relanzamiento este jueves 17

de enero en Ruta Maya. Ahora el dueto musical lo conforman su conocido guitarrista Ramón Lozano y el joven Glenn de la Rocha.



Lozano dijo que van a seguir manteniendo algunos temas que antes hizo con César Torres, “pero hemos incluido canciones de grupos que antes no las interpretamos, como Juan Bau, Leonardo Fabio y muchos temas de actores en español, como Leo Dan”.



Aparte de eso “estamos trabajando en la ampliación del repertorio en inglés con temas de Creedence Clearwater Revival, ya que Glenn tiene una buena voz para interpretar temas de ese grupo musical.



Glenn, la nueva fórmula

Cuenta Lozano que conoció a Glenn en una función que tuvo con Torres cuando éste hizo una presentación junto a otro guitarrista. “Me impresionó mucho y creo que al mismo César (Torres) ver el alcance en la altura y capacidad para poder cantar temas de The Creedence Clearwater Revival”.



En ese momento no se pensaba que el dúo formado por Lozano y Torres iba a terminar sus días, “pero como se dio el asunto porque siempre hubo desavenencias entre mi persona y César, y por eso llamé a una audición que se hizo en la Ruta Maya”.



En esa audición, entre aspirantes, estaba Glenn y con el apoyo de un pequeño jurado fue escogido como el nuevo vocalista.



Ramón, que antes vivía en Estelí, se ha traslado a Managua, por lo que ahora está echándola, “ya que nos hemos dado cuenta que el ensayo nos va a dar una mayor calidad”.





De Ramcés a Ramsés

Sobre el cambio de un letra en el nombre que antes fue Ramcés y ahora e Ramsés, el guitarrista dijo: “Yo quise mantener las tres primeras letras de mi nombre porque esto lo veo como un proyecto”.



“Como ya no está César, decidí cambiar la “c” por la “s” y si te fijás en nuestro logotipo son símbolos faraónicos los que tenemos”.



Esto lo había dando a conocer Ramón el 19 de diciembre pasado en una presentación especial, pero será hasta este jueves, a las nueve de la noche, que será el lanzamiento público del dúo.