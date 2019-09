Mercedes Benz: La nueva Clase C

Mercedes Benz lanzó en Nicaragua la nueva Clase C, un vehículo equipado con las más avanzadas tecnologías que se adaptan automáticamente al conductor y a su forma de conducir. Y como en la variedad está el gusto, la nueva Clase C tiene tres líneas de equipamiento con diseños distintos que se acoplan a su estilo personal, si prefiere un toque clásico, elegante o vanguardista, pero siempre singular.



Agilidad, confort y seguridad

Carlos Fletes, Gerente de Ventas de Vehículos Livianos de Euronica, expresó que esta nueva línea de vehículos va dirigida a un público de nivel económico medio alto. Sus modelos están diseñados para personas de 30 a 45 años, su diseño confortable ha permitido la aceptación de jóvenes en países donde ya se lanzó la línea.



A diferencia del modelo anterior, la nueva Clase C presenta un nuevo diseño exterior e interior. Es más grande, más ancha y espaciosa. Su pintura y tapizado seducen a cualquier mirada.



Además, cuenta con tres motores CDI que garantizan la máxima potencia y eficiencia. Uno de ellos es el C 320 CDI, que monta seis cilindros con tecnología diesel common rail y 224 CV, que acelera en el vehículo de 0 a 100 kilómetros por hora en siete segundos.



También puede elegir entre cinco propulsores de gasolina. El nuevo software de gestión del motor y su diseño modificado del pistón han permitido incrementar la potencia.



El lanzamiento del nuevo Clase C fue realizado en Cinemas de Galerías Santo Domingo, en donde, además, invitados especiales pudieron apreciar que el Mercedes Benz conquista incluso a la ficción, pues dentro de la película “National Treasure” aparece en secuencias este glamoroso vehículo.



Las líneas

Elegance

Esta variante refleja la vertiente refinada y confortable de la Clase C. La estrella luce radiante en el capó y sus diversas aplicaciones cromadas en todo el vehículo otorgan un brillo especial. El interior del acabado Elegance se destaca, entre otros elementos, por el volante y la palanca de cambio en cuero y las molduras en madera “Eucalipto” y el paquete iluminación.



Classic

La Clase C Classic denota el rasgo más característico de Mercedes-Benz: la parrilla del radiador cromado se adorna con la inconfundible estrella que se sitúa en la parte superior del capó. Relucientes marcos cromados destacan por encima de las ventanillas, y tres lamas negras acentúan las aberturas de entrada de aire del frontal.



Avantgarde

Este modelo da muestras de un carácter dinámico y vanguardista. Ya el frontal denota una gran agilidad: exhibiendo la estrella integrada dentro de la parrilla de tres lamas en color plata brillante con listones cromados da sensación de anchura y poderío. Su interior está dominado por los contrastes de estilo deportivo, tales como el volante y la palanca de cambio en cuero y los altavoces traseros con aros cromados.



Tome nota

En Euronica puede acercarse para conocer más sobre el Mercedes Benz Clase C. Son tres modelos distintos con precios que van desde los 43 a 56 mil dólares.



Euronica está ubicado en km 4 Carretera Sur, Complejo Mercedes Benz.