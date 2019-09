Mokuanes retornan con las baladas inéditas

“Dile a él que no le quieres, que no estás feliz sin mí, que no puedes vivir, dile a él que no te importa que se quedará sin ti, que no espere más tus besos….”, esta frase es parte de la canción “Dile a él”, original de Mokuanes.



Estos temas, que son autoría de Fidencio Escoto Júnior, marcan el retorno de Mokuanes a la parte romántica que en sus tiempos fue suplida por otros géneros. “Queríamos volver a hacer música romántica y original, además queremos demostrar la parte madura del grupo”, dijo Jimy Gutiérrez, integrante de los vocalistas del grupo.



Son 10 temas los que vienen incluidos, los cuales son una inspiración de la vida y de lo cotidiano de la gente.



Asimismo, comentó que la promoción del disco es a nivel televisivo y radiofónico y asegura que en esta semana se grabará el disco en algunas partes de la capital bajo la producción de Mántica Waid.



Este año Mokuanes quiere empezar con nuevas producciones, seguir de gira y especialmente enamorar a las personas con sus nuevas canciones. Asimismo piensan que este disco será un puente para que las personas vean el avance y la experiencia que han adquirido.