Britney Spears esperada en la corte

La cantante pop estadounidense Britney Spears debe presentarse el lunes en una corte para una audiencia crucial, en el marco de su amarga batalla por la custodia de sus hijos con su ex esposo Kevin Federline.



Spears debía testificar en la corte de Los Ángeles para intentar recuperar los derechos de visita de sus dos hijos, revocados luego que fue enviada al hospital el 3 de enero tras una pelea por la custodia.



Según los sitios web dedicados a las celebridades, los abogados de Spears dijeron a la cantante caída en desgracia, de 26 años, que debe concurrir a las 09H30 de la mañana (17H30 GMT) si quiere tener alguna esperanza de recuperar acceso a sus hijos.



Spears fue hospitalizada a inicios de mes bajo los efectos de una droga luego de negarse a entregar a sus dos hijos --Sean Preston, de dos años, y Jayden James, de uno-- al guardaespaldas de su ex esposo Kevin Federline, incumpliendo una orden judicial.



Los motivos exactos por los cuales Spears fue llevada al hospital no fueron revelados, pero las especulaciones aseguran que la princesa del pop sufre una enfermedad psicológica, como desorden bipolar.



Al día siguiente del incidente, el comisionado de la Corte Superior de Los Ángeles ordenó que los niños queden bajo la exclusiva custodia de Federline, suspendiendo temporalmente el derecho de visitas con que contaba la cantante.



Spears atraviesa una amarga batalla legal por la custodia de sus hijos con Federline, de quien se separó en 2006.