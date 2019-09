¡Eliminadores de basura!

15 Enero 2008 |

Al comprar una PC nueva, usted está gastando un dinero que le ha costado ganar. ¿Por qué debe entonces el fabricante tratar el equipo como si fuera una valla anunciadora para venderle a usted más cosas? ¿O, algo aún más irritante, restarle poder de cómputo para agregar fuerza y persistencia a esos mensajes de marketing?

Desafortunadamente, en estos tiempos la mayoría de los sistemas son despachados con el escritorio lleno de enlaces, software de prueba, programas de publicidad y otros más que usted encontrará inútiles y que afectarán de manera tangible su capacidad productiva. Para colmo de males, las principales tiendas al detalle, como BestBuy y Circuit City, están haciendo dinero con esta tendencia, pues ofrecen eliminar la basura (un servicio al que ellos llaman optimización de la PC) a cambio de pago.



Para medir el alcance del problema, catalogamos todos los programas que no son parte de Windows en 15 computadoras portátiles y de escritorio (también examinamos una Mac). Entonces ejecutamos nuestro conjunto de pruebas WorldBench 6 Beta 2 en una docena de las máquinas excluida, la Mac, primero, como habían sido despachadas y después, tras haberles extraído todos los programas que no son parte de Windows. En promedio, contamos de siete a ocho iconos en el escritorio que no eran los que aparecen normalmente, cuatro a cinco miniaplicaciones que no son parte de Windows en la bandeja del sistema, cinco iconos o más de Centros de Bienvenida que no fueron instalados por Windows, y algunas cosas más que acechaban en el menú de arranque y el registro de Windows.



Aunque algunos de estos programas pueden ser útiles, muchos se merecen los términos despreciativos que se les aplican: software basura o simplemente pura porquería. Encontramos que la puntuación en WorldBench mejoraba entre un dos y un ocho por ciento después de inutilizar todos estos programas precargados, lo que es muy impresionante si se considera la velocidad base de las PC de hoy día.



Un problema persistente

El software basura no es nuevo, pero se ha vuelto tan omnipresente que muchos compradores de PC nuevas han comenzado a quejarse al respecto. Jason York, un ingeniero eléctrico que reside en Detroit, no se ha detenido allí: él ha creado un programa, el PC Decrapifier (la traducción del nombre sería algo así, como el eliminador de porquería de la PC), un pequeño y práctico programa que automatiza el proceso de desinstalación de muchos software de prueba y publicitarios, y además limpia de integrantes indeseados el arranque de la máquina (obtenga el programa en find.pcworld.com/58607). York tuvo la idea para el Decrapifier después de ayudar a un amigo a configurar una portátil nueva hace un par de años. “Quedé horrorizado al comprobar cuánto esfuerzo había que hacer para dejar la PC en un estado útil, después de sacarla de la caja”, recuerda York. La mayoría de los técnicos en PC y los compradores recientes tienen historias parecidas.



“Compré una PC para mi esposa y quedé horrorizado por el tiempo que ella tuvo que gastar en eliminar aplicaciones basura que se negaban a desaparecer”, dice el especialista en supercomputadoras Lee Higbie, radicado en Fairbanks, Alaska (EU).



Descubrimos que efectivamente hay marcas de PC que ofrecen a los compradores la posibilidad de que opten por un sistema sin programas extras de terceros cuando compramos en línea un par de computadoras de escritorio Inspiron 530. Las computadoras llegaron a nuestras manos con mucho menos software extra que la Dell Inspiron 531 que probamos inicialmente. Pero para lograr ese estado de limpieza debimos deseleccionar cuidadosamente un gran número de opciones en el largo camino del asistente de Dell para la configuración. Debido a que no hicimos ningún esfuerzo especial para ordenar PC limpias de otros vendedores, mantuvimos a la Inspiron 531 en nuestra tabla.



Cabe destacar que algunos de los programas precargados son realmente útiles. Muchas personas utilizan el Acrobat Reader o los programas para grabar CD o DVD de Roxio o Nero que vienen con algunos sistemas. Pero la mayoría de estos extras no son tan útiles.



Fuente: www.pcworld.com.mx