Presentación de libro y documental en AF

Con un par de actividades culturales, como la presentación de un libro y su representación teatral a través de varias escenas, además del documental Managua, Nicaragua is a beautiful town; la Alianza Francesa de Managua celebrará el 55º aniversario de Managua como capital de Nicaragua.



En detalle, la presentación del libro se trata de la obra denominada “Fritongo Morongo”, del autor Henry Petrie, quien estará presente en la celebración. Además, dicho libro cuenta con la participación de David C. Róbinson O. Acto seguido, se llevará a cabo la presentación de la obra teatral, la cual corresponde a varias escenas realizadas por siete jóvenes actores.



La obra se basa en el tema del libro que aborda la vida de Fritongo Morongo, un joven que ha vivido toda su vida en el Mercado Oriental, huye un día después de cometer una travesura y desde ese día se especula sobre su muerte y posible asesinato. El caso lleva a encontrar a un culpable sin tener pruebas claras del crimen. Y furtivas apariciones del supuesto fallecido llevan a mitificar su figura y elevarlo hasta la categoría de santo natural del mercado en cuestión.





De David C. Róbinson O.



Nació en la ciudad de Panamá, el 9 de noviembre de 1960. Es biólogo, escritor y docente. Ha publicado “En cosas del amor” (relatos, 1991), “Soledades pariendo” (poesía, 1995), “La canción atrevida” (poesía, 1999), “Vértigo” (cuentos, 2001), “Soles de papel y tinta” (antología de cuentos panameños, 2003) y “Heurística” (artículos, 2007). Ha obtenido importantes premios literarios en su país y participado en festivales y encuentros de poesía en el ámbito internacional.





Managua, Nicaragua is a beautiful town

El documental es la otra parte que conforma el plan de actividades culturales de la Alianza Francesa. Seremos testigos de la presentación del documental titulado “Managua Nicaragua is a Beautiful Town”, el cual será complementado con la presencia de su directora, Florence Jaugey.



Managua, Nicaragua is a Beautiful Town es el título de una canción famosa en los años 40, cuando Managua era la capital de una “república bananera”, con mucho menos de un millón de habitantes. Hoy, Managua es la capital caótica de una “república maquilera”, donde viven casi dos millones de personas.



Este documental le toma el pulso a la ciudad desde el amanecer hasta el anochecer, siguiéndole los pasos a seis capitalinos. ¿Qué une a los protagonistas de esta historia? La necesidad de atravesar a diario la ciudad para cumplir, para sobrevivir. Con ellos nos adentramos en la Managua de los barrios, de los mercados, de las calles sin aceras, de los buses atestados, del tráfico despiadado. Su trajín cotidiano se transforma ante nuestros ojos en una odisea urbana. Estas imágenes son un reconocimiento a las miles de gentes anónimas que le dan vida a la ciudad, que son su corazón.





TOME NOTA:

La actividad en cuestión se llevará a acabo hoy miércoles 16 de enero en las instalaciones de la Mediateca Alianza Francesa de Managua, a las siete de la noche. Admisión: gratis.