Britney Spears compra prueba de embarazo

Una fotografía de la cantante estadounidense Britney Spears adquiriendo una prueba de embarazo fue publicada ayer en las ediciones digitales de varios medios de comunicación de EU especializados en información de famosos.



La cantante, una vez más fuente de polémica, aparece en la imagen en una tienda de Studio City (California) mirando las distintas marcas de pruebas, junto al fotógrafo Adnan Ghalib, de 35 años, que se ha convertido en su acompañante habitual en las últimas semanas.



Las imágenes fueron distribuidas por la agencia de fotografía propiedad de Ghalib, “FinalPixx”.



Recientemente Spears, de 26 años, perdió los derechos de visita para ver a sus hijos, Sean Preston, de dos años, y Jayden James, de uno, tras su ingreso en un hospital de Los Ángeles por encerrarse en el cuarto de baño de su casa con James después de que se resistiera a entregar los niños a su ex marido Kevin Federline.



Sobre los recientes rumores de que Spears dejó una nota de despedida y se intentó suicidar aquella noche, un amigo de la familia negó ayer estas versiones en declaraciones a la edición digital de la revista People.



“Está pasando por mucho. El hecho de que le quiten los niños, algo que no se esperaba, y que sea objeto de tanta atención, te acaba pasando factura. No es verdad que se intentara suicidar. Tiene problemas a los que se tiene que enfrentar y punto. Saldrá adelante. Simplemente necesita tiempo y espacio”, subrayó el amigo.