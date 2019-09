Durante un mes completo se estarán presentando películas de Charles Chaplin en la Cinemateca Nacional. Este personaje cumplió 30 años de muerto el pasado 25 de diciembre, y por tal razón se realizará el homenaje.



Marcio Vargas, director de la Cinemateca Nacional, afirmó que este homenaje es para un icono del cine mudo… “la verdad es que yo viví en México en 1989 y pude ver todas las películas de Chaplin y creo que me impresionó tanto que eso me acercó al cine, por tal razón me pareció la idea de mostrar el trabajo cinematográfico de este gran artista ”, detalló.



Vargas añadió que estas películas son para todas las edades y para todo público, ya que es un cine sano, culto y entretenido.



Hoy jueves, 17 de enero, se presentará “El chico”, un filme de 1921, una película histórica, tragicómica. En la sala Mayor de la Cinemateca Nacional.



Mañana viernes se presentará “Quimera del oro”, la cinta trata sobre unos buscadores de oro, a finales del siglo XIX, en Alaska, está considerado uno de los 100 mejores filmes de todos los tiempos.



Para el sábado se presentarán en el Palacio Nacional, en la Sala Dariana, de 1:00 a 5:00 de la tarde veinte cortos de Charles Chaplin.



Este mismo sábado a las 6:00 de la tarde, en la Plaza de la Revolución, se presentará por primera vez “Vida de Perro”, y a las 7:00 de la noche en la Sala mayor de la Cinemateca Nacional se proyectará “El Circo”, una de las mejores comedia que realizó Chaplin.



Las presentaciones en la Sala Mayor de la Cinemateca nacional tienen un costo de C$ 25 córdobas y en el Palacio Nacional son totalmente gratis.