Misses siguen embelleciéndose

Las candidatas a Miss Nicaragua cada día se encuentran más cerca de la gran competencia y para eso la Organización Miss Nicaragua sigue preparando a las muchachas, tanto mental como físicamente.



Las chicas han visitado dentistas, estilistas, cirujanos y nutricionistas. Las 15 bellezas del país después de visitar END fueron donde el cirujano Alfonso Parés y donde la nutricionista Esther Sánchez, en las instalaciones de Siluetas, para recibir una charla acerca de belleza interior y exterior.



Mientras las jóvenes escuchaban atentamente al doctor Parés, él les enseñaba los conceptos de belleza en ambas manifestaciones, interior y exterior. Por su parte la doctora Sánchez les aconsejó a las muchachas alimentarse sanamente, pero hay que aclarar que no les recetó una dieta, pues piensa que para recetar eso necesita de una observación amplia.



La guía de alimento se refiere a comer cereales, leche, vegetales crudos, mucha fruta, agua, pescado, pollo, comida normal si el hambre es mucho pero en pocas cantidades y sobre todo agua. La doctora piensa que el agua las va a hidratar y les dará una piel fresca.



Asimismo, la doctora les aconsejó que no hay que dejar de comer, porque si una persona no come, se enferma y si está enferma se ve fea. También les instó a que la belleza no es sinónimo de delgadez.



Planteo también que el ejercicio debe de hacerse a diario ya que cuando uno baja de peso haciendo dietas, las partes a adelgazar se ponen flácidas, por lo que hay que sustituirlo por masa muscular. Para la doctora lo más importante es que las muchachas se nutran y no dejen de comer.



Por otro lado, la doctora les hizo una valoración del peso, tomando como referencia el índice de masa corporal, para ver si las chicas de acuerdo con su edad y estatura estaban en su peso normal.