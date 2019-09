Programa radial la Onda Funk celebra su quinto aniversario

Cinco años de compartir la mejor música cumplirá el programa titulado la Onda Funk, el cual será celebrado con todos los oyentes a través de una especial sorpresa con lo mejor de la música que sus oídos no conocen.



Dicho programa nació un 20 de enero hace cinco años, programando cada domingo un recorrido por la onda musical anglosajona. Sus inicios fueron sintonizados en Omega Clásica, 100.7, pero según remembró Roberto Alegría, director fundador de dicho programa, dos años después pasó a Majic Radio, 102.7 F.M.



En cuanto a la gracia acogida para llamarle como se debe a dicho proyecto radiofónico, “se trata de un vuelo por la onda de los sonidos en todo el sentido de la palabra”, comentó Alegría, quien a su vez es acompañado en la dirección del programa por el señor Javier Castro Cano, que cumple años el mismo día que la Onda Funk.



Generaciones cautivadas

El corte del programa cautivó diferentes generaciones hasta llegar a la época más turbulenta del rock, entiéndase del nacimiento de Los Beatles hasta la evolución total de la ola invasora, la inglesa, aseguró Roberto, haciendo una pequeña pero jugosa crónica de los inicios del programa.



“La programación de la Onda Funk abarca desde el nacimiento de nuevos sonidos, de la invasión de los 60 con bandas como Bugaloo, Jert, Funky, la combinación de jazz, el rock n’ roll, disco, hasta nuestros días”, detalló Alegría.



Por su parte, el señor Castro comentó que los exponentes de todo este género musical son Los Beatles, Sangre, Sudor y Lágrimas, Pink Floyd, Jimmy Hendrix, Rolling Stones, The Doors, Creyentes de Agua Clara, Emerson Like y Palmers, Deep Purple, entre otros”.



Programando la Onda Funk

El formato del programa, todos los domingos a las 9 de la mañana, inicia con canciones de las grandes orquestas, y seguido “le ligamos tres exponentes de las voces de los 40 y 50 que son parte del desarrollo de rock n’ roll en sí. Ejemplo: temas del rey Elvis Presley”, señaló Alegría.



En un recorrido de tres horas, también se aborda la parte del rock balada y música chicle, denominada con esa connotación por ser muy pegajosa: entre ellos podemos mencionar temas de los Archies y los Monkies, por mencionar algunos. “De ahí”, añadió Alegría, “pasamos a lo fuerte, a la música heavy como Black Sabbat, Led Zeppelin, Santana, entre otras bandas”.



En cuanto a lo nacional, se realiza igual un recorrido para recordar bandas como los Roquets, Hellions, Cerebro, entre otras. Al final, los conductores de dicho programa comentaron que este programa ha servido de escuela e inspiración para muchos otros programas del orbe radiofónico.



TOME NOTA:

Hoy domingo 20 de enero de 2008, el programa la Onda Funk celebra sus cinco años de transmitirse al aire por Majic Radio, 102.7 F.M. Se llevará a cabo una programación especial para todos sus oyentes a partir de las 9 de la mañana.