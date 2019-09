¿Por qué un niño no quiere ir a la escuela?

El asistir a la escuela es un evento excitante y agradable para muchos niños pequeños. Para otros es una verdadera tragedia, ya que conlleva intenso miedo o pánico. Los padres suelen preocuparse mucho cuando regularmente el niño manifiesta estar enfermo y pide quedarse en casa y no asistir a la escuela.



El no querer asistir a la escuela puede ocurrir en cualquier momento, pero es más común en niños entre cinco y siete años, y entre los niños entre 10 y 13 años, que son momentos en que ellos están enfrentando nuevos retos. En los primeros están dejando la casa y comenzando la escuela elemental, estos niños pueden estar padeciendo un temor paralizante por tener que dejar la seguridad de la familia y el hogar.



Es muy difícil para los padres hacerle frente a este pánico infantil y a la negación de asistir a la escuela, pero estos temores se pueden vencer exitosamente con ayuda del psiquiatra.



En los niños entre los 10 y los 13 años tampoco es infrecuente que se nieguen a ir al colegio, hasta un 25% de los niños en algún momento de su escolaridad se niegan a ir a la escuela. A esa edad, en general abandonan el entorno acogedor de la primaria para pasar al caos de la escuela secundaria y a la confusión que les produce relacionarse con varios profesores al mismo tiempo.



A esto se suma también los problemas hormonales propios de esta edad. Muchos niños sufren crisis de autoestima y de la propia imagen, exacerbados por el hecho de que pasan de ser los mayores y más experimentados de la escuela primaria a ser los más chicos y los más inexpertos de la escuela secundaria.



Negarse a ir a la escuela en los niños pequeños puede aparecer después de un período en que éste ha estado en casa en compañía de sus padres y se ha apegado a ellos, esto pude suceder después de las vacaciones, de los días de fiesta, después de una breve enfermedad. Puede suceder también después de un evento que les produzca estrés, como puede ser la muerte de un familiar, un cambio de escuela, un cambio de domicilio, etc.



El niño puede quejarse de dolores de estómago, de garganta o dolores de cabeza justo antes de ir al colegio, lo que preocupa a los padres y esto hace que decidan no enviar al niño a clases. La enfermedad se mejora o desaparece cuando se le permite quedarse en casa, pero reaparece al día siguiente antes de ir a la escuela. En algunos casos, el niño se niega por completo a salir de casa. Como el pánico surge al dejar la casa, y no por estar en la escuela, el niño por lo general está tranquilo una vez que está en la escuela.



Los niños con un temor irrazonable a la escuela pueden:

1. Sentirse inseguros si se quedan solos en un cuarto.



2. Demostrar apegamiento excesivo en su comportamiento.



3. Demostrar una preocupación o temor excesivo acerca de sus padres o que puedan hacerse daño.



4. Ser la sombra de su padre o de su madre en casa.



5. Tener dificultad para dormir.



6. Tener pesadillas.



7. Tener temor exagerado hacia los animales, monstruos y ladrones.



8. Temer quedarse solos en la oscuridad.



9. Pueden tener rabietas severas cuando se les obliga a ir a la esuela.



Tales temores son comunes en los niños que sufren problemas e ansiedad por separación. Cuando llegan a ser adultos pueden sufrir de ansiedad y trastornos de pánico. El niño puede desarrollar serios problemas escolares y sociales si deja de ir a la escuela y de ver a los amigos por un período determinado de tiempo debido a los miedos y a la ansiedad.



Cuando un niño tenga persistentes temores, los padres deben preocuparse por esta condición, lo más aconsejable es llevarlo donde un profesional de la salud mental.



En el caso de los niños entre 10 y 13 años, la causa más común de rechazo al colegio son las amenazas que reciben por parte de sus compañeros. A los niños que amenazan o se burlan de ellos en el colegio, suelen experimentar mucha ansiedad al momento de asistir a clase. Algunos niños evitan ir porque tienen algún trastorno de aprendizaje no diagnosticado.



Los síntomas frecuentes de rechazo a ir a la escuela a esta edad son: agresividad, apego a los padres o a otro adulto, comportamiento desafiante, excesiva búsqueda de seguridad, negativas para levantarse o prepararse para ir a la escuela, huida de la escuela o de casa , mal humor, rabietas y llanto.



Existen cuatro situaciones que junto con ansiedad y depresión pueden provocar el rechazo al colegio: puede sufrir angustia frente a los profesores, a los estudiantes, al bus escolar o al aula. En este caso, el joven quizá busque recibir atención de sus padres al quedarse en la casa o querer acompañarles al trabajo.



Otra posibilidad es que el joven considere el quedarse en casa como una experiencia agradable que le permita dormir hasta tarde, mirar televisión, conectarse a Internet, jugar con los videojuegos o dedicarse al consumo de alcohol, drogas o realizar actos delictivos. Si no se trata esta conducta de rechazo en el corto plazo, los niños que no van al colegio bajan el rendimiento escolar y se alejan de sus amigos.



Los problemas más comunes por el abandono del colegio en el largo plazo incluyen el abandono de los estudios, las conductas delictivas, las privaciones económicas, el aislamiento social, los problemas matrimoniales y la dificultad para conservar un trabajo. Si un joven no recibe el tratamiento necesario, la conducta de rechazo a la escuela puede provocar futuros trastornos de ansiedad, de personalidad o depresión.



