Britney será la anfitriona de una fiesta

La cantante Britney Spears planea ser la anfitriona de una mega fiesta en la exclusiva mansión privada de Beverly Hills The Scandinavian Style Mansion.



En diciembre del año pasado, cuando visitó el lugar por causa de un evento organizado por Sharon Stone, Spears dijo a uno de los fundadores de la mansión, Claus Hjelmbak, que aceptaba ser la anfitriona de uno de sus próximos eventos y eso acontecerá el próximo 16 de febrero.



Esta semana Claus estuvo con Britney y su manager Sam Lufti durante una sesión de compras en la tienda Kitson de Los Ángeles, a las dos de la mañana, y defendió a la cantante, alegando que los dueños de la tienda permiten que uno vaya a hacer compras a la hora que quiera:

“Apenas llamé al dueño para saber si podríamos ir y él me dijo ‘por supuesto’.



A la gente le puede parecer raro eso, pero no lo es”, dijo Hjelmbak, quien aprovechó para defender a Lufti asegurando que el tipo tiene los pies sobre la tierra y que no tiene un hueso malo en su cuerpo.



Sobre Spears afirmó: “No sé nada de eso de múltiples personalidades. Sé que ella es para mí la persona más dulce que he conocido”. Pero el empresario danés no quiso hacer cualquier comentario sobre el paparazzo-novio de Britney, Adnan Ghalib: “Sobre él nada sé”.