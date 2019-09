En la 80 entrega de los Oscar

AFP



Para los próximos premios Oscar destacan varias estrellas extranjeras, numerosas postulaciones con acento francés, una australiana doblemente nominada y, a diferencia del año pasado, sólo dos artistas que hablan español: el actor Javier Bardem y el músico Alberto Iglesias.



El actor español Javier Bardem obtuvo su segunda nominación a un premio Oscar por su papel del villano Anton Chigurh en "No es país para viejos" ("No country for old men"). En 2001 el actor se estrenó como nominado en el Teatro Kodak al premio de Mejor Actor Principal por encarnar al cubano Reinaldo Arenas en "Antes de que anochezca". Además protagonizó "Mar Adentro", Oscar a Mejor Película Extranjera en 2005.



El músico vasco Alberto Iglesias logró el martes su segunda nominación a un Oscar en menos de dos años por su música en la banda sonora de "Cometas en el cielo" ("The Kite Runner"), luego que en 2006 lograra la misma hazaña por las notas de la cinta "El Jardinero Fiel".



Iglesias y Bardem representan el talento que habla español en las premiaciones de este año en Hollywood luego que el año pasado al menos 18 artífices del séptimo arte de España y Latinoamérica destacaran en la pomposa ceremonia.



La actriz francesa Marion Cotillard, quien encarnó a la cantante Edith Piaf en "La Vie En Rose" podría convertirse en la quinta estrella extranjera en obtener un Oscar a Mejor Actriz principal por desempeñar un papel en lengua extranjera. Sus antecesoras fueron Sophia Loren (1961, "Dos mujeres"), Robert De Niro (1974, "El padrino Parte II"), Roberto Benigni (1998, "La vida es bella") y Benicio Del Toro (2000, "Traffic").



Cate Blanchett es la primera mujer en recibir nominaciones al Oscar gracias a la interpretación del mismo personaje en dos momentos diferentes: en 1998 en "Elizabeth" y en 2007 por "Elizabeth: La edad de oro".



Cuatro actores -- Bing Crosby, Paul Newman, Peter O'Toole y Al Pacino -- marcaron la hazaña anteriormente.



Además Blanchett es la décimo primera artista en obtener dos nominaciones, como Mejor Actriz Principal y Mejor Actriz de Reparto, el mismo año.



Por segundo año consecutivo un cineasta estadounidense es nominado al premio de Mejor Director por un filme rodado en lengua extranjera.



Julian Schnabel obtuvo el martes esta distinción por su película en francés "La Escafandra y la mariposa", un año después de que su compatriota Clint Eastwood fuera nominado en el mismo rubro por "Cartas desde Iwo Jima", rodada en japonés.



Los hermanos Joel y Ethan Coen se convirtieron en los terceros co-directores nominados a Mejor Director por su obra "No es un país para viejos".



Las otras duplas que obtuvieron esta nominación fueron Robert Wise/Jerome Robbins en 1961 por "West Side Story" y Warren Beatty/Buck Henry por "Heaven Can Wait" (1978).