RBD asegura que nunca cantó para narcos

EFE/Reportajes



El grupo mexicano RBD nunca recibió una invitación para actuar en la fiesta privada de un narcotraficante, dijo ayer a EFE la responsable de relaciones públicas del grupo, Carolina Palomo.



"Nunca se han hecho presentaciones privadas ni en México ni en el extranjero", explicó Palomo a raíz de las informaciones recogidas por la prensa mexicana sobre una supuesta actuación de la banda en el cumpleaños de la hija de un capo del narcotráfico en Guatemala.



La responsable de las relaciones públicas de la banda aseguró que RBD sólo ofrece conciertos masivos y no acepta realizar presentaciones privadas, aunque reconoció que el grupo ha recibido propuestas de particulares en ese sentido.



Asimismo, destacó que la banda sólo ha visitado dos veces Guatemala, la primera de ellas en los primeros tiempos del grupo y la última en noviembre de 2007 para ofrecer un concierto en un estadio deportivo.



La información, surgida en un diario guatemalteco que no reveló sus fuentes, afirma que también actuaron para capos de la droga de ese país centroamericano los cantantes mexicanos Vicente Fernández y Marco Antonio Solís "El Buki", así como las bandas de música "grupera" K-Paz de la Sierra y Los Tigres del Norte.



La noticia "no le parece correcta al grupo, porque ellos jamás se han vinculado con ese tipo de proyectos", agregó Palomo.



RBD, sexteto formado en 2004 a partir de una serie de televisión, es considerado un fenómeno musical a nivel internacional con un público predominantemente joven.



El grupo está integrado por Dulce María, Anahí, Maite Peroni, Cristian Chávez, Cristopher Uckerman y Alfonso Herrera.