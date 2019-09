Famosas Latinas embarazadas

En las últimas semanas varios medios de comunicación han publicado que varias artistas están esperando a la cigüeña.



La actriz venezolana Alicia Machado podría estar esperando su primer bebé, según reveló el programa de radio latino America Showbiz

La ex Miss Universo confesó a amigos que tiene ya dos meses de embarazo, aunque no no quiso confiar el nombre del padre de su bebé.



Cabe destacar que la actriz de 31 años sostuvo recientemente un romance con el cantante José Manuel Figueroa, ex de Ninel Conde.



Otra de las famosas es la actriz Gabriela Spanic, quien tiene cuatro meses de embarazo, contó la venezolana en entrevista concedida a una revista hispana de los Estados Unidos

La hermana gemela de Gaby, Daniela, se convirtió en madre hace unos días, algunos meses después de sufrir serios problemas de salud que la pusieron al borde de la muerte.



“Fueron situaciones difíciles las que viví el año pasado, pero la recompensa son muchas bendiciones y bienvenidas porque todas han sido maravillosas. Dios existe, existen los milagros", expresó Gabriela.



El padre del bebé que espera la actriz es el empresario venezolano Neil Pérez, y según se dice está casado y tiene una hija adolescente de 13 años.





Fuente: Labotana.com