Autopsia de Heath Ledger insuficiente para determinar causa de su deceso

Los resultados de la autopsia realizada al actor australiano Heath Ledger hallado muerto en su departamento de Nueva York son insuficientes para determinar las causas del deceso y será necesario realizar nuevos exámenes, anunciaron este miércoles los médicos forenses.



"La autopsia no fue concluyente", dijo a la AFP Ellen Borakove, portavoz del servicio de médicos forenses de la ciudad de Nueva York.



Según la vocera, "será necesario realizar tests adicionales, que incluirán toxicología y análisis de tejidos". Borakove precisó que los nuevos análisis demorarán "unos diez días" en arrojar resultados.



El actor rubio de 28 años, uno de los dos protagonistas del western gay "Secreto en la Montaña", fue hallado muerto el martes por la tarde en el departamento donde vivía desde hace meses en el exclusivo barrio Soho.



Tras el anuncio de la tragedia, cientos de admiradores se acercaron al edificio de la calle Broome donde vivía el actor y muchos de ellos depositaron cerca de la entrada ramos de flores, fotos y mensajes en homenaje a su ídolo.



La policía que inspeccionó el departamento del cuarto piso no halló indicios de que se trate de un crimen y los familiares del actor en Australia afirmaron que la muerte fue "accidental".



"Nosotros, la familia de Heath podemos confirmar la muerte accidental, trágica y prematura de nuestro amado hijo, hermano y padre de Matilda", indicó el padre del actor Kim Ledger desde la casa familiar en Perth, Australia.



El comisionado adjunto de la policía de Nueva York, Paul Browne, indicó que una mucama y una masajista contratada descubrieron el cuerpo inanimado del actor.



"Esperaban a que saliera del dormitorio. Como no aparecía, fueron a ver y encontraron su cuerpo a los pies de la cama", dijo Browne.



Según Browne, "había medicamentos controlados, incluidos somníferos, que fueron retirados (junto a otros elementos) del departamento". Se desconoce si los somníferos tienen algo que ver con las causas del deceso.



Ledger saltó a la fama con el estreno de "Secreto en la Montaña" (Brokeback Mountain) que en 2006 valió al taiwanés Ang Lee el Oscar a Mejor Director.



El film también recibió el Oscar a la Mejor Música Original y el de Mejor Guión Adaptado, además de varias nominaciones, incluida la de Ledger como Mejor Actor por el papel que lo consagró en Hollywood.



El actor australiano estuvo en pareja y tuvo una hija con la actriz Michelle Williams, protagonista de la serie televisiva Dawson's Creek y que también interpretó el papel de su esposa en "Secreto en la Montaña".



Cuando sucedió la tragedia Williams se encontraba en Trollhaettan, en el oeste de Suecia, donde estaba filmando la película "Mammoth" con el director sueco Lukas Moodysson.



Según allegados, la actriz quedó devastada por la noticia, se negó a hablar a los medios y regresó a Nueva York el miércoles junto con su hija Matilda Rose.



Ambos se conocieron en el set del rodaje en 2005, año en que nació Matilda Rose, pero la pareja se había separado el año pasado.



Además de protagonizar "Secreto en la Montaña", Ledger actuó en "El patriota" junto a Mel Gibson, "Las cuatro plumas" de Harry Faversham y "Casanova" de Lasse Hallstroem, entre otros films.



Su muerte conmovió al mundo del cine. "Estoy consternado", dijo Hallstroem. "Pasamos cuatro o cinco meses fantásticos en Venecia. Fue una experiencia inolvidable trabajar con él. Era muy inteligente, una persona muy sabia".



"Yo tenía tantas esperanzas con él", dijo Gibson al enterarse. "Estaba apenas despegando y perder la vida tan joven es una pérdida trágica".



Los estudios Warner se declararon "consternados y devastados por la trágica noticia". "La industria del entretenimiento ha perdido a un enorme talento. Heath era un actor brillante y una persona excepcional", agregó Warner en un comunicado.



Ledger actuó para Warner en "The Dark Knight", la última película de la saga Batman que se estrenará en Estados Unidos en julio, interpretando el papel del Guasón, uno de los enemigos del superhéroe.