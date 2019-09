Las Nenas con nueva integrante

Este 2008 la agrupación femenina “Las Nenas” está estrenando integrante: Adilia Gutiérrez, quien fue vocalista del grupo La Nueva Compañía; además, está presentado su nuevo sencillo, llamado “No me culpes”.



Esta canción recién salidita del horno fue escrita por Fidencio Escoto Jr, es una cumbia con elementos del reggaeton y tiene el arreglo musical de Holbein Sandino.



Las Nenas ya tienen dos años y tres meses de existencia… “les ha ido muy bien desde su fundación, porque ya es un grupo muy popular en la radio, televisión y en sus presentaciones”, detalló Fidencio Escoto Jr.



Candy Herdocia, Naomi Reyes, Rebeca Molina, Alejandra Ardón y Adilia Gutiérrez conforman Las Nenas.



“Desde un inicio, la idea fue tener a más de dos mujeres cantando en el grupo, le hicimos la propuesta a Adilia y le pareció muy bien, las próximas canciones las grabará ella, para que el disco que tienen preparado contenga canciones de las tres vocalistas y así esté equilibrado”, agregó Escoto.





Próximamente disco

“No me culpes” es la octava canción que graban estas bellezas nicas, Escoto nos comentó que faltan dos o tres temas más para completar el disco que presentarán Las Nenas.



“Me gusta la caña”, “Guapo bombom”, “Cicatrices”, “Sentimientos”, “Triki tra”, “¿Y si me gustas?”, “Si me vas a dejar” (inédito) y “No me culpes” son los temas que contendrá el próximo disco.



“No me culpes” ya comenzó a sonar en las radios y muy pronto realizarán el vídeo musical.





Proyectos

Los proyectos más cercanos de realizar que tienen Las Nenas son finalizar su disco y dar a conocer su música en Centroamérica y EU.





Giras

Este sábado 26 de enero estarán en Diriamba en las hípicas, el domingo 27 llegarán a San Isidro de Matagalpa y el 2 febrero viajarán a Honduras.