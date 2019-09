Mokuanes presentan vídeo musical

El día de ayer se presentó oficialmente el vídeo musical del tema “Dile a él” de la agrupación Los Mokuanes. El estreno se realizó en todos los medios de comunicación, ya que la canción ha tenido un gran auge en las emisoras del país.



“El vídeo lo hicimos en el Centro Turístico Pueblo Viejo, es una historia recreada con un ambiente de época, con vestuario de principios de siglo. En el vídeo aparece Jimmy (vocalista), que le dice a su ex novia que actualmente se casó con otra persona, Danny (batero), que le confiesa la verdad a su nueva pareja, que no lo ama”, dijo Holbein Sandino.



El vídeo fue realizado por Vídeo Arte, con Carlos Mántica en la dirección, canción original de Fidencio Escoto Jr. y bajo los arreglos y producción de Holbein Sandino.



La modelo fue Alejandra Amador, y posee paisajes muy bonitos del lugar de locación.



Cabe destacar que Sandino nos afirmó que la canción está teniendo un repunte en las emisoras nacionales… “tiene una semana completa de estar sonando, y a la gente le ha gustado, lo que nos alegra a nosotros, porque significa que estamos haciendo un buen trabajo musical”.





Canción original

Sandino detalló que desde el año 2000 Mokuanes no realizaba música inédita… “lo hicimos porque sentíamos necesidad de crear música, ya que el hecho de tocar en fiestas bailables no significa que no nos guste crear música, por el contrario, esperábamos el momento oportuno”. “Dile a él” es el segundo tema de diez canciones originales que contendrá el próximo disco de Mokuanes. Cinco temas los compondrá Fidencio Escoto Jr. y los otros cinco los hará Holbein Sandino.



Se tiene previsto que para el mes de febrero ya esté listo el disco y pueda presentarse al mercado nacional e internacional.



“Este disco contendrá mucha madurez e inteligencia, ya no somos los mismos muchachos que iniciamos en 1995, es disco superior, mostramos nuestra evolución”, finalizó Sandino.