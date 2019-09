A 41 años en que nació el

La obra musical del Sargento Pimienta (Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band) "La banda de los corazones solitarios", que presentará este viernes en Managua el grupo mexicano Help!, fue una obra que inspiró Paul McCartney.



Fue en 1967, en Londres, cuando estaba de moda la figura legendaria del Lord Horatio

Herbert Kitchener, quien había sido el primer mariscal de campo británico en 1914, durante la primera guerra mundial, cuando Los Beatles aparecen con un nuevo concepto

musical.



Con el bagaje de ese mariscal nace el Sargento Pimienta, idea que McCarnety diseñó volando de Kenia a Londres y conversando con el asistente de los Beatles, Mal Evans.



En el vuelo, cuando la azafata les lleva la comida, el asistente aprovechó para preguntarle a Paul qué querían decir el par de sobrecitos junto al bistec, con las letras "S" y "P".



“Sal y pimienta”, respondió Paúl, suena como a Sargento Pimienta, o como el doctor Pepper, el refresco de los vaqueros gringos --bromeó Mal.



--¡Qué buen nombre para un disco, podríamos rebautizarnos como La banda de Sal "Pimienta" y su Club, añadió McCartney. Al regresar a Londres sorprendió a los otros Beatles con la idea del relanzamiento, y de inmediato, junto a John, comenzaron a escribir canciones sobre la nueva historia, temas tomados de su propia infancia en Liverpool.



Las primeras grabaciones las iniciaron el 24 de noviembre de 1966, con "Campos de fresa por siempre", de John. Luego, entre ambos armaron "Penny Lane". Paúl creó el rock del "Sargento Pimienta".



Para La Banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, el quinto beatle sería, sin duda, su productor George Martin, quien fue el genio que convirtió en música los delirios mentales y musicales del grupo.



John y Paul insinuaban a Martin lo que querían, y él le daba forma musical.



George y su equipo técnico hicieron lo imposible; desde introducir un micrófono dentro de una bolsa de plástico en un vaso de leche, hasta conseguir que un piano sonara como una guitarra.



Desde colocar en una canción sonidos de animales de granja, hasta conseguir hacer sonar a un órgano victoriano de los que casi ya no existían, además, reproducir cintas al revés o hacer que una orquesta tocara sin partituras y cada músico tocara algo diferente hasta colocar una nota grabada a una frecuencia de 20,000 hertzios y que sólo era perceptible por los perros.





¿Cómo surge la portada del disco?



La portada del disco del Sargento Pimienta es la más conocida e imitada en la historia de la música rock, porque a partir de la misma se inicia toda una corriente de creatividades en arte y diseños de las portadas de los discos que en esa ocasión era de acetato.



Los Beatles para la portada del Sargento Pimienta solicitarían al artistas pop Meter Blake y Jann Haworth, que diseñarán una portada que fuera una obra de arte por sí misma, dejando de ser un mero envase de cartón.



La única condición es que el centro de la portada había de ser la Banda del Sargento Pimienta, apareciendo además los ídolos reales o imaginarios de los Beatles.



Dos personajes no pudieron figurar por presiones de la empresa disquera EMI; uno de ellos Lenin, por miedo a la reacción del mercado capitalista proyecto fue Gamdhi, líder pacifista que se había rebelado contra la colonización inglesa en la India, por cuestiones obvias de patriotismo británico.



Dos personajes más fueron tomadas como una provocación del mismo Lennon, Hitler y Jesucristo, ya que estaban muy frescas las declaraciones de Lennon de que los Beatles eran más populares que Jesús, por lo que EMI eliminó a esos dos personajes, pero le escapó a la disquera la plantación de marihuana que figura a los pies de la foto de los Beatles.



Entre los personajes que aparecen en esa portada están el gurú Sri Yukteswar Giri, Aleister Crowley (especialista en magia negra), la actriz Mae West, el comediante Lenny Bruce, el compositor alemán Stockhausen, el escritor Edgar Allan Poe, el actor y bailarín Fred Astaire, el artista americano Richard Merkin y el compositor estadounidense Bob Dylan.



Además aparecen las figuras del actor norteamericano Tony Curtis, la actriz Marilyn Monroe, el filósofo Kart Marx, Marlon Brandon y otros, hasta completar 87 figuras.



Este viernes la obra del Sargento Pimienta de Los Beatles será reeditada en el Teatro Nacional Rubén Darío por el grupo mexicano Help!, a partir de las 7:00 de la noche.