Luis Enrique en Costa Rica

Corresponsal Costa Rica



El cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy presentará en Costa Rica su nuevo disco “Mis boleros”. Además, estará conversando y dando autógrafos en dos importantes centros de compras.



Luis Enrique arribará hoy jueves, pero será el viernes 25 cuando se encuentre con sus seguidores en el Centro Comercial Multiplaza Escazú, y el sábado 26 lo hará en el Paseo de las Flores, en Heredia, ambas actividades en el local de Librería Internacional.



El concierto gratuito se denomina “CoinCidencias”, y se efectuará el domingo en el Terramall, en Tres Ríos. El nicaragüense compartirá escenario con Adrián Goizueta.



“‘Mis Boleros’ es un proyecto y concepto acústico que venía pensando desde hace varios años. Finalmente, a fines de 2006, me puse en contacto con un productor y amigo, arreglista y músico nicaragüense (Benítez), y decidimos hacerlo con músicos latinos que viven en Los Ángeles y algunos destacados músicos nicaragüenses”, comentó Mejía.



La nueva producción discográfica la presentará en honor a Ray Tico, con quien sostuvo una gran amistad. En él se presentan diez boleros que el nica había escrito en los últimos 20 años, pero que no los había dado a conocer.



En el concierto del domingo, Adrián Goizueta y su grupo 5+ estará presente con sus nuevas producciones del álbum Tangoizueta. Además, interpretarán con Luis Enrique otros temas que han sido éxitos de ambos artistas.



“Vamos a cantar juntos y revueltos. Éste no es un encuentro más, sino uno diferente, con nuestro grupo vamos a interpretar las canciones infaltables como ‘Compañera’ y ‘Pobre la María’”, adelantó Adrián Goizueta. Mejía Godoy decidió distribuir el disco en Costa Rica a través de “Papaya Music”, porque es la compañía “idónea para hacerlo”.



“Me gusta el concepto de su catálogo” y “es la empresa más interesada en la producción local”, indicó.



En “Mis Boleros” recoge todo el romanticismo de este género que, en sus propias palabras, “es el himno de amor de los latinoamericanos”.



Las CoinCiDencias entre Luis Enrique Mejía Godoy, que vivió en Costa Rica durante 12 años de su importante carrera musical, y el argentino Adrián Goizueta, son a todos los niveles: tanto en la manera de reinterpretar las raíces de sus herencias musicales como el tango, el bolero, el son, la chacarera, entre otras.