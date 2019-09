junto a Tina Turner en los Grammy

La cantante estadounidense Beyoncé podría actuar junto a la legendaria solista Tina Turner en el 50º aniversario de la celebración de los Premios Grammy, que tendrá lugar el próximo 10 de febrero.



Según el diario New York Daily News, los organizadores de la gala han declarado: “Hasta que no anunciemos nosotros oficialmente las actuaciones no hay nada confirmado al 100%”, de acuerdo con reporte de la revista española ¡Hola!

Hace poco en una entrevista Beyoncé confesó su admiración por Turner, aunque aún no se ha confirmado nada sobre el dueto.





Fuente: La Botana.com