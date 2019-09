Bajo el nombre “The Best of the Best” Nace grupo de danza

El nuevo grupo de danza The Best of the Best, que en español significa Lo mejor de lo mejor, tendrá una presentación este 1 de febrero en la discoteca Tangany Beach, en San Juan del Sur.



Los seis integrantes de este grupo que se formó hace 13 meses son originarios de la Costa Atlántica de nuestro país. Según su representante, que también es bailarín del grupo Joel Lennon, desde que se formaron han recibido varias invitaciones de las discotecas de los departamentos de nuestro país. Los géneros que bailan son: palo de mayo, punta garífuna y soca, además de todos los ritmos relacionados con la Costa Caribe. El grupo surgió porque estos jóvenes sienten que llevan en su sangre el ritmo caribeño y, además, quieren dar a conocer su cultura y las habilidades que poseen.



La entrada a la presentación de este grupo costará 50 córdobas y comenzará a las 10 de la noche. Así mismo, dejan un número de teléfono para cualquier contratación: 6987591, con Joiling Wilson.