En su voz se recorre la pasión y magia del arte nicaragüense, que llega con buen suceso más allá de las fronteras.



Katia Cardenal es el icono de quienes aman sus raíces, su voz incluso llegó a posicionarse en Noruega, durante 1999, en el Top 40. Esta vez la artista nos presenta su disco “Mariposa de alas rotas”. Precisó exponerlo en una producción que representa su faceta como cantautora. El primero contiene 12 canciones, en las cuales además contó con la colaboración musical de Moisés Gadea, Clara Grün, Alexis Venegas y Alfonsina Cardenal.



Los tópicos son muy variados. “Canto sereno a mi corazón” es un tema de este disco que la artista compuso para una campaña contra el abuso sexual, pero además ahora significa para ella un alto contra el abuso intelectual, porque “como mujer no me quedo callada, me llevó 20 años quitarme el miedo y expresar lo que siento con mi mente y mi corazón”.



La ventaja de ser artista y compositora es recopilar vivencias de la experiencia de otras mujeres.



En la producción también hay canciones románticas, plegarias contra el horror del mundo, la infertilidad, consuelo y hasta la fuerza del beso, comenta Katia. “Todo es abierto, son de la vida cotidiana de una mujer. Musicalmente hay desde mazurca hasta pop”, continúa.





Canciones inéditas

La media noche era su momento de echar a andar su creatividad. Sola y acompañada de la paz y su guitarra grababa en un cassette las canciones que 20 años después se convertirían en el disco bono de su octava y novena producción.



Éste contiene 14 canciones inéditas que nadie conoció por la fragilidad que sentía como compositora. “Cuando empecé no había con quien compartir como mujer, me comparaba con los hombres que eran mis colegas”, dice.



Pero ese cassette la acompañó siempre, como ahora, en “Mariposa de alas rotas”.



Estas canciones se escuchan en la voz de Katia, en el mismo orden que las grabó 20 años atrás. Únicamente fueron sometidas a procesos de calidad, que realizaron en Dinamarca, y trasladadas a disco.





Próximos proyectos

En junio de 2008 Katia emprende un nuevo proyecto. Esta vez pretende grabar la Misa Campesina, de Carlos Mejía Godoy. Éste será grabado por la disquera noruega Kirkelig Kulturverksted (Taller cultural de la iglesia). Se realizará en el Convento San Francisco, y estará listo para Navidad.





Tome nota:

“Mariposa de alas rotas” ya está a la venta en los principales comercios del país. Uno de los mayores patrocinadores de la producción fue Enitel.