Rapero Pitbull inaugura fundación

AFP



El rapero estadounidense Pitbull lanzó en Miami una fundación de ayuda a jóvenes de familias inmigrantes para su formación en carreras artísticas, negocios o asuntos sociales.



El cantante, nacido en Miami e hijo de una familia de exiliados cubanos, dijo que decidió lanzar su fundación "Imagínate", porque "hay una gran cantidad de jóvenes, especialmente los hijos de inmigrantes, que no tienen oportunidades de formarse y pensar en un futuro".



"Yo crecí en Miami. No tenía barrio, andaba por todas partes, a veces sin destino. Y sé como se sienten los jóvenes de primera o segunda generación de inmigrantes que no ven un futuro claro", dijo el rapero a la AFP.



La fundación recibirá propuestas o proyectos de los jóvenes, analizará sus antecedentes académicos y decidirá entonces si otorga una beca de estudios, comentó el artista, cuyo nombre real es Armando Cristian Pérez.



Pitbull, cuyo tema "Anthem" de su reciente disco "The Boatlift" está sonando con gran éxito en las radios latinas de Estados Unidos, saltó a la fama y se convirtió en una figura del hip hop bilingüe tras participar en el tema "Lollipop" del rapero local, Luther Campbell.



Desde el lanzamiento de su álbum "M.I.A.M.I" (Money Is A Major Issue) en 2004, Pitbull logró convertirse en uno de los primeros raperos en español en lograr éxito en las radios en inglés.