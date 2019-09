Ola de embarazos

Nuevos rumores de embarazo rodean a la pareja más famosa de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, pero esta vez los rumores vienen en doble partida, ya que se afirma que la linda actriz estaría embarazada de gemelos.



Star Magazine reportó que la actriz de Tom Rider había confirmado su embarazo a un allegado suyo, quien le dijo a este medio que la pareja está eufórica con la noticia, pero que aún no se cierran a la posibilidad de más adopciones en la familia.



La misma fuente comentó que Angelina se percató de su estado a inicio de esta semana, y por ello canceló un viaje que tenía programado a Europa.



Será cierto, ¿vendrán dos nuevos miembros a la familia de Brangelina? por ahora no hay ningún pronunciamiento oficial por parte de la pareja.





La sobrina de Thalía

Otro rumor súper fuerte en la farándula Latinoamérica es el embarazo de la actriz Camila Sodi, quien tiene tres meses de gestación, fruto de su relación con el actor mexicano Diego Luna.



Según la revista Quien, fuentes muy confiables confirmaron que la hija de Ernestina Sodi cumplió su primer trimestre de embarazo, y tanto Thalía como la propia Ernestina están muy felices con la noticia.



Actualmente Luna y Camila se encuentran en Sundance, Utah, donde el actor participa como jurado del Festival de Cine independiente de aquella ciudad.





Tori Spelling

La actriz Tori Spelling anunció que está nuevamente embarazada. Ella y su marido, el actor Dean McDermott confirmaron a la revista In Touch que viene un nuevo bebé en camino.



Apenas el pasado 13 de marzo de 2007, Tori se convirtió en madre del pequeño Liam.



La noticia de su segundo embarazo llega junto con la confirmación de la segunda temporada de su reallity s, Tori & Dean: Still Inn Love.